Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Илья Соболев расскажет Саше Бортич, как стать богиней

15 сентября
2022 год

Новости кино >>
15 сентября 2022
Комик и шоумен Илья Соболев присоединился к актерскому составу комедии «Я — богиня» с Сашей Бортич в главной роли. Съемки режиссерского дебюта Ольги Дибцевой продолжаются в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании-дистрибьютора «Централ Партнершип».

Илья Соболев расскажет Саше Бортич, как стать богиней
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

По сюжету картины наивная школьная учительница Лена в одночасье лишается и работы, и мужа. «Проблема точно во мне», – решает она и по совету подруги записывается перекраивать себя на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: новый имидж и влюбленный поклонник Андрей. Вот только непонятно, получилось ли у Лены найти себя, и не потерялось ли в процессе что-то очень важное.

«Я играю коуча Артема, ведущего тренинга «Стать богиней», который учит девушек быть супервумен, легко манипулировать мужчинами и всеми вокруг. Такой веселый персонаж, заставляющий верить в себя и не видеть препятствий. Это уже одиннадцатая комедия в моей фильмографии», — рассказал Соболев.

Илья Соболев расскажет Саше Бортич, как стать богиней
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

В фильме также снимаются Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин и Александр Мосин. За визуальную составляющую отвечают оператор Иван Соломатин и художник-постановщик Евгения Илюшина.

«В картине абсолютно идеальный и точный по своей композиции кастинг. На мой взгляд, все артисты невероятно обаятельно подобраны. Оля (Дибцева) очень кропотливо подбирала актеров не только на основные роли, но даже в самые маленькие эпизоды. А это очень важно для комедии, иначе фильм сразу становится картонным. А в «Я - богиня», наоборот — много жизни», — отметил продюсер проекта Борис Хлебников.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Александра БортичОльга ДибцеваБорис Хлебников
фильмы
Я — богиня

анонс

Скорбим

Александр Власов
15 сентября ушёл из жизни актёр Александр Власов.
Ирен Папас
14 сентября ушла из жизни актриса Ирен Папас.
Жан-Люк Годар
13 сентября ушёл из жизни режиссёр Жан-Люк Годар.
Денис Кулешов
13 сентября ушёл из жизни актёр Денис Кулешов.
Михаил Гомиашвили
12 сентября ушёл из жизни актёр Михаил Гомиашвили.
Пётр Тобилевич
12 сентября ушёл из жизни актёр Пётр Тобилевич.

День рождения >>

Шукур Бурханов
Вячеслав Дробинков
Наталья Казначеева
Анатолий Кощеев
Максим Крупина
Кирилл Лавров
Станислав Ландграф
Руфина Нифонтова
Юрий Норштейн
Анатолий Пашинин
Томми Ли Джонс
Джеки Купер
Маргарет Локвуд
Кармен Маура
Эусебио Понсела
Фэй Рэй
Том Харди
все родившиеся 15 сентября >>

Афиша кино >>

Звонок мертвецу
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер
Германия, 2018
Недетский дом
Россия, 2021
Зверь
триллер
США, 2022
Лебединое озеро
трагикомедия
Россия, 2021
Беспредельщики
драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2021
Воспоминания о Марни
драма, семейное кино, фэнтези
Япония, 2014
Два хвоста
детский фильм, комедия, приключения, фильм о животных
Россия, 2018
Кэт
драма
Россия, 2022
Джиперс Криперс: Возрождённый
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, Финляндия, 2021
Поехали!
комедия, приключения
Франция, 2022
Проклятие мачехи
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Русские на Мариенплац
драма, приключения, экранизация
Казахстан, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram