Илья Соболев расскажет Саше Бортич, как стать богиней

Комик и шоумен Илья Соболев присоединился к актерскому составу комедии «Я — богиня» с Сашей Бортич в главной роли. Съемки режиссерского дебюта Ольги Дибцевой продолжаются в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании-дистрибьютора «Централ Партнершип».
По сюжету картины наивная школьная учительница Лена в одночасье лишается и работы, и мужа. «Проблема точно во мне», – решает она и по совету подруги записывается перекраивать себя на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: новый имидж и влюбленный поклонник Андрей. Вот только непонятно, получилось ли у Лены найти себя, и не потерялось ли в процессе что-то очень важное.
«Я играю коуча Артема, ведущего тренинга «Стать богиней», который учит девушек быть супервумен, легко манипулировать мужчинами и всеми вокруг. Такой веселый персонаж, заставляющий верить в себя и не видеть препятствий. Это уже одиннадцатая комедия в моей фильмографии», — рассказал Соболев.
«В картине абсолютно идеальный и точный по своей композиции кастинг. На мой взгляд, все артисты невероятно обаятельно подобраны. Оля (Дибцева) очень кропотливо подбирала актеров не только на основные роли, но даже в самые маленькие эпизоды. А это очень важно для комедии, иначе фильм сразу становится картонным. А в «Я - богиня», наоборот — много жизни», — отметил продюсер проекта Борис Хлебников.
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