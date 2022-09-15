Майор Владимир Епифанцев начинает новое расследовании в третьей части детектива «Черный пес»

Премьера третьей части детективного проекта «Черный пес» состоится 16 сентября на НТВ. Главную роль в картине бессменно исполняет Владимир Епифанцев, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба НТВ
По сюжету бывший сотрудник спецназа Сергей Полторанин (Антон Денисенко) осуждён за убийство своей невесты – сотрудницы отдела одного из крупных банков. Он совершает побег из тюрьмы, чтобы доказать свою невиновность. Оказавшись на свободе, он берёт в заложницы жену своего бывшего командира Андрея Рубцова (Владимир Епифанцев) — Марину (Виктория Маслова) — и требует от него найти настоящего убийцу. Рубцов обращается к Вере Латышевой (Александра Урсуляк) из СИБа с просьбой помочь ему с делом Полторанина. В ходе расследования Андрей выходит на след Жнеца, которому поручили внедрить в банковскую систему страны программу-имплант, способную спровоцировать системный финансовый кризис.
Первая часть картины вышла в эфир НТВ 3 марта 2019 года: сюжет разворачивался вокруг майора Андрея Рубцова, которому вместе с сотрудницей международной антитеррористической организации СИБ Ольгой Смирновой удаётся поймать торговца оружием Грэга Бриннера и предотвратить теракт. Во второй части, вышедшей 13 июня 2022-го, герой вступает в противостояние с американским специалистом, офицером морской пехоты Гарднером, который пытается использовать близкого друга Рубцова Опарина, чтобы добыть секретные сведения о новейших военных разработках.
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