Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Майор Владимир Епифанцев начинает новое расследовании в третьей части детектива «Черный пес»

15 сентября
2022 год

Новости кино >>
15 сентября 2022
Премьера третьей части детективного проекта «Черный пес» состоится 16 сентября на НТВ. Главную роль в картине бессменно исполняет Владимир Епифанцев, сообщает пресс-служба телеканала.

Майор Владимир Епифанцев начинает новое расследовании в третьей части детектива «Черный пес»
фото: Пресс-служба НТВ

По сюжету бывший сотрудник спецназа Сергей Полторанин (Антон Денисенко) осуждён за убийство своей невесты – сотрудницы отдела одного из крупных банков. Он совершает побег из тюрьмы, чтобы доказать свою невиновность. Оказавшись на свободе, он берёт в заложницы жену своего бывшего командира Андрея Рубцова (Владимир Епифанцев) — Марину (Виктория Маслова) — и требует от него найти настоящего убийцу. Рубцов обращается к Вере Латышевой (Александра Урсуляк) из СИБа с просьбой помочь ему с делом Полторанина. В ходе расследования Андрей выходит на след Жнеца, которому поручили внедрить в банковскую систему страны программу-имплант, способную спровоцировать системный финансовый кризис.

Первая часть картины вышла в эфир НТВ 3 марта 2019 года: сюжет разворачивался вокруг майора Андрея Рубцова, которому вместе с сотрудницей международной антитеррористической организации СИБ Ольгой Смирновой удаётся поймать торговца оружием Грэга Бриннера и предотвратить теракт. Во второй части, вышедшей 13 июня 2022-го, герой вступает в противостояние с американским специалистом, офицером морской пехоты Гарднером, который пытается использовать близкого друга Рубцова Опарина, чтобы добыть секретные сведения о новейших военных разработках.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дашустик   15.09.2022 - 19:29
Кто же смотрит миллион таких одинаковых сериалов по НТВ? Ну реально, ужас, а не сюжеты, еще и длятся по несколько сезонов по миллион серий читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Антон ДенисенкоВладимир ЕпифанцевВиктория МасловаАлександра Урсуляк
фильмы
Чёрный пёсЧёрный пёс-2

анонс

Скорбим

Александр Власов
15 сентября ушёл из жизни актёр Александр Власов.
Татьяна Назарова
14 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Назарова.
Ирен Папас
14 сентября ушла из жизни актриса Ирен Папас.
Жан-Люк Годар
13 сентября ушёл из жизни режиссёр Жан-Люк Годар.
Денис Кулешов
13 сентября ушёл из жизни актёр Денис Кулешов.
Михаил Гомиашвили
12 сентября ушёл из жизни актёр Михаил Гомиашвили.
Пётр Тобилевич
12 сентября ушёл из жизни актёр Пётр Тобилевич.

День рождения >>

Шукур Бурханов
Вячеслав Дробинков
Наталья Казначеева
Анатолий Кощеев
Максим Крупина
Кирилл Лавров
Станислав Ландграф
Руфина Нифонтова
Юрий Норштейн
Анатолий Пашинин
Томми Ли Джонс
Джеки Купер
Маргарет Локвуд
Кармен Маура
Эусебио Понсела
Фэй Рэй
Том Харди
все родившиеся 15 сентября >>

Афиша кино >>

Звонок мертвецу
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер
Германия, 2018
Недетский дом
Россия, 2021
Зверь
триллер
США, 2022
Лебединое озеро
трагикомедия
Россия, 2021
Беспредельщики
драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2021
Воспоминания о Марни
драма, семейное кино, фэнтези
Япония, 2014
Два хвоста
детский фильм, комедия, приключения, фильм о животных
Россия, 2018
Кэт
драма
Россия, 2022
Джиперс Криперс: Возрождённый
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, Финляндия, 2021
Поехали!
комедия, приключения
Франция, 2022
Проклятие мачехи
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Русские на Мариенплац
драма, приключения, экранизация
Казахстан, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен