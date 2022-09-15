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Комедия «Нина» с Викторией Исаковой стартует 3 октября на ТНТ

15 сентября
2022 год

Новости кино >>
15 сентября 2022
Премьера комедийного сериала «Нина» с Викторией Исаковой в главной роли состоится 3 октября на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Комедия «Нина» с Викторией Исаковой стартует 3 октября на ТНТ
фото: Пресс-служба ТНТ

По сюжету Нина жила в частном доме под Нижним Новгородом вместе с третьим мужем Костей (Андрей Бурковский), который не только воспитывал их общую дочку, но и двух ее детей от других браков. А кроме того, он помогал деньгами бывшим мужьям Нины – горе-бизнесмену (Сергей Лавыгин) и сумасшедшему профессору (Сергей Бурунов). Нежная и трогательная Нина была счастлива в своей роли домохозяйки, поэтому новость о том, что Костя уходит от нее к любовнице (Юлия Хлынина) и лишает ее содержания, стала для героини шокирующей. Ей вместе с детьми и мужьями приходится поселиться в обычной панельке, впервые за долгие годы прокатиться в общественном транспорте и понять, что теперь ей предстоит искать свое место в этом мире, опираясь только на себя.

«Продумывая образ Нины, мы держали в голове образ Скарлетт О’Хары, которая говорила: «Я подумаю об этом завтра». У Нины была семья, ей было этого достаточно, но обстоятельства изменились. В поисках актрисы мы быстро пришли к кандидатуре Виктории Исаковой, но она сомневалась, потому что себя она называет артисткой драматической. В итоге она привнесла в проект лирическое настроение, чтобы зрители не только смеялись, но и сопереживали, сочувствовали героине», – отметил Жора Крыжовников, который выступил сценаристом и продюсером сериала.
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№ 1
Дашустик   15.09.2022 - 19:30
Эх, Исакова, как ты так? Почему ты на ТНТ? Очень жаль, потому что актриса то хорошая, но может я зря и сериал в итоге окажется годным читать далее>>
Всего сообщений: 1
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