Компания «Марс Медиа» заключила меморандум о сотрудничестве с Агентством кинематографии Узбекистана

В рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пусти» в Узбекистане между «Марс Медиа» и Агентством кинематографии Республики Узбекистан был заключен меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании.
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»
Документ подписали на открытии делового форума смотра генеральный директор «Марс Медиа» Юлия Иванова и генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан Фирдавс Абдухаликов.
По словам продюсера Юлии Ивановой, «подписание меморандума стало важным шагом на пути развития нашего сотрудничества в сфере кинематографии и производства совместных проектов. В этом году мы будем участвовать только в бизнес-форуме, но надеемся в ближайшее время принять участие в конкурсах и других программах кинофестиваля».
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»
Целью меморандума является выработка и реализация развития и расширения сотрудничества в области киноиндустрии России и Узбекистана, кинообмена и совместного продвижения кинофильмов, а также иное сотрудничество в сфере кино.
«Мы хотим организовать бизнес-площадку, которая даст сильный толчок к созданию совместных проектов. Мы провели переговоры с российской делегацией, и эти проекты обязательно принесут свои плоды в ближайшие два года», — прокомментировал Фирдавс Абдухаликов.
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