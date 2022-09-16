Валерий Федорович и Евгений Никишов выступят кураторами бесплатного курса для шоураннеров

Okko, киностудия «Место силы» и киношкола «Студия 24» запустили проект «Пять пилотов для Okko» для будущих шоураннеров. Пятерка лучших получит финансирование на съемки пилотов для онлайн-кинотеатра. Стать участником курса можно бесплатно, уточняет пресс-служба платформы.
По словам продюсера оригинального контента Okko Гавриила Гордеева, «"5 пилотов для Okko" – это абсолютно уникальный шанс для профессионалов киноиндустрии, всегда мечтавших создавать сериалы, наконец сделать это. Лучшие студенты получат не только ценные практические навыки шоураннера, но и бюджет от Okko, а также возможность снять хит, который увидит огромная аудитория. Это беспрецедентная перспектива профессионального роста, кратчайший путь к мечте».
«Пять пилотов для Okko» – это полугодовой практический курс для представителей всех профессий киноиндустрии, мечтающих снять собственный сериал. Его кураторами станут продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. Процесс обучения будет построен на практике режиссуры, драматургии и организации производства сериала – навыках, отличающих шоураннера от автора идеи.
«Очень круто, что отдельная платформа заинтересована в этом начинании. Это не абстрактное обучение, это практикум с последующей перспективой. Это уникальный проект как для участников, так и для нашей киношколы "Студия 24". И хорошая "спортплощадка" для относительно новой в нашей индустрии профессии – шоураннер», — прокомментировал сооснователь киношколы «Студия 24» Борис Хлебников.
Для участия в конкурсе на бесплатное обучение и попадания в число десяти финалистов отбора следует оставить развернутую заявку с авторским видением реализации сериала, либо фрагмент сценария первой серии на лендинге «Пять пилотов для Okko» до 15 октября. Курс стартует в ноябре.
«Летом "Студия 24" выпустила свой первый – "пилотный" выпуск, сейчас идет новый набор. Когда мы запускали школу, то подчеркивали, что в первую очередь "Студия 24" уделяет внимание обучению профессионалов второго состава – ассистентов художников, операторов, гримеров, видеоинженеров. Всех этих людей очень и очень не хватает на съемочной площадке. Но у нас есть и режиссерский курс (кураторы – Борис Хлебников, Бакур Бакурадзе, Денис Клеблеев), а сейчас стартует спецпроект для будущих шоураннеров под названием "5 пилотов для Okko". Шоураннер – также крайне востребованная профессия здесь и сейчас», — говорит продюсер и сооснователь школы «Студия 24» Александр Плотников.
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