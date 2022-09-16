Валерий Федорович и Евгений Никишов выступят кураторами бесплатного курса для шоураннеров

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Компания «Марс Медиа» заключила меморандум о сотрудничестве с Агентством кинематографии Узбекистана

15 сентября

Комедия «Нина» с Викторией Исаковой стартует 3 октября на ТНТ

В проекте также сыграли Сергей Бурунов и Андрей Бурковский