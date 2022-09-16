Про автомобиль «Жигули» снимают комедию «Пять копеек»

Стартовали съемки романтическо-приключенческой комедии Александра Назарова «Пять копеек», посвященной «Жигулям». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier, запустившего производство сериала совместно с медиагруппой «Красный квадрат».
Более 50 лет назад с конвейера тольяттинского завода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101, получивший в народе название «Копейка» и ставший легендарным в истории СССР и России. За годы своего существования концерн «АвтоВАЗ» укрепил свои позиции и стал крупнейшим производителем легковых автомобилей в России. И сейчас, когда технологии стремятся вперед, а корпорация переживает масштабное обновление, важно показать и напомнить зрителям, с чего все начиналось.
Идея «Пяти копеек» родилась более семи лет назад, работа над оригинальным сценарием велась несколько лет. Авторы хотели отдать дань уважения «звезде» отечественного автопрома, первой модели автомобиля «Жигули». Сценаристы вдохновлялись гениальным произведением Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Невероятными приключениями итальянцев в России». Съемки сериала пройдут с октября по декабрь.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
Зрителям поведают историю о том, как компания из восьми авантюристов пускается в погоню за кладом, спрятанным в одном из пяти «Жигулей», выпущенных первой партией на заводе «АвтоВАЗ». Попадая в различные комические и драматические ситуации, герои в первую очередь ищут себя, а золото оказывается лишь заветной недостижимой целью на пути к счастью.
Комедия создается в партнерстве с «АвтоВАЗом»: для съемок концерн предоставит техническое оснащение, коллекционные ретро-автомобили, проведет консультации по вопросам истории отечественного автопрома, а также окажет содействие в организации съемок в музее бренда в Тольятти. Ведущим продюсером сериала выступит Роман Атанесян. В продюсерскую команду также вошли генеральный директор медиагруппы «Красный квадрат» Илья Кривицкий, генеральный директор видеосервиса Premier Софья Митрофанова и заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов.
обсуждение >>