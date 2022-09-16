Про автомобиль «Жигули» снимают комедию «Пять копеек»

анонс

Премьера сериала «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным состоится 29 сентября

Okko, киностудия «Место силы» и киношкола «Студия 24» запустили проект «Пять пилотов для Okko»

Валерий Федорович и Евгений Никишов выступят кураторами бесплатного курса для шоураннеров

Компания «Марс Медиа» заключила меморандум о сотрудничестве с Агентством кинематографии Узбекистана

15 сентября

Комедия «Нина» с Викторией Исаковой стартует 3 октября на ТНТ

В проекте также сыграли Сергей Бурунов и Андрей Бурковский