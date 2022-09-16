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Премьера сериала «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным состоится 29 сентября

16 сентября
2022 год

Новости кино >>
16 сентября 2022

Премьера восьмисерийной комедии Сергея Сенцова «1703» производства кинокомпании 1-2-3 Production Валерия Федоровича и Евгения Никишова состоится в Okko 29 сентября. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, главные роли в сериале исполнили Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин, а компанию им составили Софья Лебедева, Павел Табаков, Варвара Феофанова, Андрей Федорцов, Николай Фоменко и Роза Хайруллина.

Премьера сериала «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным состоится 29 сентября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Мы любовно называем сериал "Семнашка". "1703" – самый стильный, черный, нуарный и запоминающийся проект в моей карьере. Когда я прочитал в первый раз сценарий – был восхищен сценарной беспардонностью и беспределом. Я подумал, что воплотить такой сценарий было бы очень смело. И скажу честно, до сих пор не верю, что мы это сделали. Был не простой съемочный процесс: мы отсняли больше 60 ночных смен, что с учетом дефицита ночей в Питере, особенно в летнее время, достаточно сложно. Во время белых ночей мы в принципе приостанавливали съемки. Нам нужен был именно ночной Питер. Сценаристу Денису Артамонову – респект и уважуха, он написал очень откровенную историю, которую очень откровенно снял режиссер Сергей Сенцов, а мы – откровенно сыграли. Спасибо продюсерам и создателям, что поверили в меня и не побоялись пригласить в проект, хотя я переиграл всех возможных ментов нашей страны. Я зарекался, что больше в этот образ не пойду, но этого мента я полюбил всей душой. Мой герой Гоша – квинтэссенция моего внутреннего полицейского. Этот сериал – откровение! Самый смелый сериал в нашей стране», — рассказал Гоша Куценко.

По сюжету прожженный опер Гоша (Куценко), страдающий от депрессивных и суицидальных мыслей, становится наставником молодого стажера из Москвы Вадика (Сапрыкин), который перевелся в Питер из-за невесты. Им предстоит раскрыть дело об исчезновении из морга трупов девушек, а поможет им в этом вебкам-модель Аврора (Феофанова), которой крайне несимпатичны копы, но очень симпатичен Вадик. Колеся по городу на старом, разбитом Субару под песни Булановой, напарники погружаются в сюрреалистичность происходящего и узнают личные тайны друг друга.

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Для Кузьмы Сапрыкина «1703» «не просто цифры – это целая жизнь! Когда я узнал, что попал в проект, я не предполагал, что меня ждет. Но благодаря слаженной работе команды мы не просто выстояли, мы получали удовольствие. Мы нашли общий язык и нам очень хотелось рассказать эту прекрасную историю, которую написал Денис Артамонов. Он создал какой-то неведомый мир, в который мы все окунулись с головой, и мне бы хотелось, чтобы пользователи Okko присоединились к нам, чтобы их это увлекло, и они вместе с нами пережили эту очень интригующую и интересную историю. Мой герой попадает в новый для себя мир, в темный-темный Питер, где свои правила. А Питер не всем «по зубам», и он это понимает очень и очень быстро, пытается выжить, чем я в принципе и занимался на протяжении 60 ночных смен. Но надо не забывать, что это детективная комедия, над которой мы работали с любовью, и это должно быть видно. Приятного просмотра».

Первый эпизод «1703» был показан в рамках конкурсной программы первого российского фестиваля стриминговых сервисов Originals+, где получил главный приз и был назван самым оригинальным сериалом. Также комедию наградили за оригинальную музыку Левана Авазашвили и Вадима Карпенко из объединения Gazgolder.

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Премьера сериала «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным состоится 29 сентября фотографии
Премьера сериала «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным состоится 29 сентября фотографии
Премьера сериала «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным состоится 29 сентября фотографии
Премьера сериала «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным состоится 29 сентября фотографии
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