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Дэвид Харбор возглавит экранизацию игры Gran Turismo

16 сентября
2022 год

Новости кино >>
16 сентября 2022
Дэвиду Харбору досталась главная роль в экранизации гоночной видеоигры Gran Turismo от Sony Pictures и PlayStation Productions, уверяет Deadline.

Дэвид Харбор возглавит экранизацию игры Gran Turismo
фото: motor1.com

За постановку картины отвечает Нил Бломкамп, а сценарий написали на основе реальных событий Джейсон Холл и Зак Бэйлин. Продюсерами выступят Холл, Даг Белград, Асад Кизилбаш, Картер Свон, Дэна Брунетти и создатель игры Кадзунори Ямаути. Релиз запланирован на 11 августа 2023 года.

Зрителей ожидает история об исполнении желаний подростка, играющего в Gran Turismo, чьи игровые навыки пригодились ему для победы в серии соревнований Nissan и поспособствовали становлению настоящим профессиональным гонщиком.

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Автосимулятор Gran Turismo, созданный Кадзунори Ямаути и компанией Polyphony Digital, появился на свет в 1997 году. На данный момент серия насчитывает 13 частей, последняя из которых — Gran Turismo 7 — вышла 4 марта 2022-го.
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