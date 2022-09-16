Дэвид Харбор возглавит экранизацию игры Gran Turismo

Дэвиду Харбору
досталась главная роль в экранизации гоночной видеоигры Gran Turismo от Sony Pictures и PlayStation Productions, уверяет Deadline
.
За постановку картины отвечает Нил Бломкамп
, а сценарий написали на основе реальных событий Джейсон Холл
и Зак Бэйлин
. Продюсерами выступят Холл, Даг Белград
, Асад Кизилбаш, Картер Свон, Дэна Брунетти и создатель игры Кадзунори Ямаути. Релиз запланирован на 11 августа 2023 года.
Зрителей ожидает история об исполнении желаний подростка, играющего в Gran Turismo, чьи игровые навыки пригодились ему для победы в серии соревнований Nissan и поспособствовали становлению настоящим профессиональным гонщиком.
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Автосимулятор Gran Turismo, созданный Кадзунори Ямаути и компанией Polyphony Digital, появился на свет в 1997 году. На данный момент серия насчитывает 13 частей, последняя из которых — Gran Turismo 7 — вышла 4 марта 2022-го.
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