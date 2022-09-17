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Рок, антиутопия и кулак северной звезды: главные новости аниме за неделю

17 сентября
2022 год

Новости кино >>
17 сентября 2022
Студия Ghibli выпустила ролик, рассказывающий об основных достопримечательностях их тематического парка. Nintendo анонсировали видеоигру Fitness Boxing Fist of the Northstar, которая поможет привести себя в форму вместе с Кэнсиро из «Кулака Северной Звезды» (на японском появится в декабре, на английском — в марте 2023-го). Второй сезон «Нулевого Эдема» выйдет в апреле следующего года (смотрим трейлер). Наоси Аракава, автор «Твоей апрельской лжи», анонсировал новую мангу под названием Atwight Game, а в ноябре появится английское издание манги Хаяо Миядзаки «Путешествие Сюны» (1983), которую перевел анимационный критик Алекс Дюдок де Вит, сын прославленного режиссера Михаэля Дюдок де Вита. «Ван-Пис. Красный фильм» продолжает геройствовать в прокате: полнометражка продала билетов почти на 14 миллиардов иен, обогнав по сборам «Магическую битву 0. Фильм» и расположилась на восьмом месте в списке самых кассовых аниме в истории. Тем временем российский прокат «Ину-О» Масааки Юасы перенесли на 2 марта.

Рок, антиутопия и кулак северной звезды: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

Читать О культовых «Когтях зверя» Масааки Юасы

Студия BonesКлуб свиданий старшей школы Оран», «Космический Денди») всеми доступными средствами сигнализирует о том, что третий сезон «Моб Психо 100» выходит 5 октября. По традиции — новый персонажный трейлер.



На этот раз вспоминаем похождения Аратаки Рэйгэна в предыдущих сезонах. Рэйгэн — наставник протагониста Сигэо Кагэямы и самопровозглашенный величайший экзорцист столетия. Правда, никаких сверхъестественных способностей за ним не водится, зато харизмы Аратаке не занимать. Посмотрим, что кончится раньше: дни в сентябре или трейлеры у Bones (если пропустили: ролики духа Экубо, младшего брата Кагэямы Рицу и задиры Тэру).

Читать «Квест на фоне сакуры» — идеальный способ отвлечься от бесконечных противостояний

Ehe te nandayo! Компания-издатель HoYoverse и аниме-студия ufotable заключили договор о долгосрочном партнерстве. Стороны говорят о многоплановом сотрудничестве, ну а первый шаг мы и так знаем: в ближайшем будущем создатели «Истребителя демонов» и «Границы пустоты» явят миру аниме-экранизацию Genshin Impact. Уже и концептуальный тизер подготовили.



Genshin Impact — одна из наиболее популярных видеоигр сегодня, вышедшая в 2020-м. За первые полгода на одних лишь мобильных устройствах HoYoverse заработали более $3 миллиардов. Впоследствии вышли версии для Windows, PlayStation 4 и PlayStation 5. Сюжет помещает игроков в фэнтезийный мир, где им предстоит в компании кавайной спутницы Паймон путешествовать по различным странам в поисках брата или сестры (в зависимости от предыстории, выбранной геймером).

Читать Рецензия на второй сезон «Истребителя демонов»

Подоспел трейлер второго кура «Семьи шпиона» от студий WitНевеста чародея», «Виви: Песнь флюоритового глаза») и CloverWorksЭта фарфоровая кукла влюбилась», «Хоримия»).



В ролике показали заговорщицкие планы студентов-изоляционистов, мечтающих развязать войну между Останией и Вестсалисом, а также нового члена семьи Форджер (пса-провидца Бонда). Все обещает быть waku waku.

Читать Обзор первого кура «Семьи шпиона»

Ну а сольно умельцы из CloverWorks обещают 8 октября дать старт телевизионному турне «Одинокого рокера». Самое время познакомить потенциальных зрителей с главной героиней в персональном промо-ролике.



Аниме расскажет о застенчивой школьнице Хитори Гото. Девушка мечтает создать рок-группу, но из-за стеснительности ни с кем дружит. Сама судьба сводит Хитори с барабанщицей Нидзакой Идзирой, которая как раз ищет гитаристку для своего коллектива.

Рок, антиутопия и кулак северной звезды: главные новости аниме за неделю

В режиссерах у «Одинокого рокера» — Кэйитиро Сайто, поставивший часть эпизодов «Сонни Боя», в роли Хитори Гото — Ёсино Аояма, голос ангела Гури из «Любви тирана» и айдола Ёсино Нанасэ из «Проснитесь, девушки!».

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BiburyПять невест. Фильм», «Азур Лейн») поделились тизером нового проекта — сериала «Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы».



Грядущее аниме расскажет о дистопическом мире, в котором люди ополчились на культуру отаку (гиков). Против такой вселенской несправедливости бунтуют три девушки-волшебницы: Пинк, Блу и Анархия (тизер посвящен именно последней).

Рок, антиутопия и кулак северной звезды: главные новости аниме за неделю

Руководит оригинальным сериалом стрит-арт-художник и диджей Дзюн Инагава. Известен и основной состав сэйю: героя-отаку озвучит Макото Фурукава (сильнейший Сайтама из «Ванпанчмена» и Миюки Сироганэ из «Госпожи Кагуи»), Анархия позаимствует голос у Ай Файруз (Джолин Куджо из «Невероятных приключений ДжоДжо» и Пауэр из грядущего «Человека-бензопилы»), а вместо Блу и Пинк заговорят соответственно Айми Тэракава (Касуми Тояма из «Ура мечте! Девушки из группы») и Томоё Куросава (Ребекка из «Киберпанка» и Кумико Омаэ из «Играй! Эуфониум!»). Релиз — однажды в 2023 году.

Слушать Подкаст про «Акиру», образец антиутопии в аниме
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Рок, антиутопия и кулак северной звезды: главные новости аниме за неделю фотографии
Рок, антиутопия и кулак северной звезды: главные новости аниме за неделю фотографии
Рок, антиутопия и кулак северной звезды: главные новости аниме за неделю фотографии
Рок, антиутопия и кулак северной звезды: главные новости аниме за неделю фотографии
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