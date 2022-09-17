Рок, антиутопия и кулак северной звезды: главные новости аниме за неделю

«Квест на фоне сакуры» — идеальный способ отвлечься от бесконечных противостояний

Читать «Квест на фоне сакуры» — идеальный способ отвлечься от бесконечных противостояний

Рецензия на второй сезон «Истребителя демонов»

Читать Рецензия на второй сезон «Истребителя демонов»