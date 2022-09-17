Рок, антиутопия и кулак северной звезды: главные новости аниме за неделю

Студия Ghibli
выпустила ролик
, рассказывающий об основных достопримечательностях их тематического парка
. Nintendo анонсировали видеоигру Fitness Boxing Fist of the Northstar
, которая поможет привести себя в форму вместе с Кэнсиро из «Кулака Северной Звезды
» (на японском появится в декабре, на английском — в марте 2023-го). Второй сезон «Нулевого Эдема
» выйдет в апреле следующего года (смотрим трейлер
). Наоси Аракава
, автор «Твоей апрельской лжи
», анонсировал новую мангу под названием Atwight Game, а в ноябре появится английское издание манги Хаяо Миядзаки
«Путешествие Сюны
» (1983), которую перевел анимационный критик Алекс Дюдок де Вит
, сын прославленного режиссера Михаэля Дюдок де Вита
. «Ван-Пис. Красный фильм
» продолжает геройствовать в прокате: полнометражка продала билетов почти на 14 миллиардов иен, обогнав по сборам «Магическую битву 0. Фильм
» и расположилась на восьмом месте в списке самых кассовых аниме в истории. Тем временем российский прокат «Ину-О
» Масааки Юасы
перенесли на 2 марта.
Аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю
мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал
, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.
Читать
О культовых «Когтях зверя» Масааки Юасы
Студия Bones
(«Клуб свиданий старшей школы Оран
», «Космический Денди
») всеми доступными средствами сигнализирует о том, что третий сезон «Моб Психо 100
» выходит 5 октября. По традиции — новый персонажный трейлер.
На этот раз вспоминаем похождения Аратаки Рэйгэна в предыдущих сезонах. Рэйгэн — наставник протагониста Сигэо Кагэямы и самопровозглашенный величайший экзорцист столетия. Правда, никаких сверхъестественных способностей за ним не водится, зато харизмы Аратаке не занимать. Посмотрим, что кончится раньше: дни в сентябре или трейлеры у Bones (если пропустили: ролики духа Экубо
, младшего брата Кагэямы Рицу
и задиры Тэру
).
Читать
«Квест на фоне сакуры» — идеальный способ отвлечься от бесконечных противостояний
Ehe te nandayo! Компания-издатель HoYoverse
и аниме-студия ufotable
заключили договор о долгосрочном партнерстве. Стороны говорят о многоплановом сотрудничестве, ну а первый шаг мы и так знаем: в ближайшем будущем создатели «Истребителя демонов
» и «Границы пустоты
» явят миру аниме-экранизацию Genshin Impact
. Уже и концептуальный тизер подготовили.
Genshin Impact — одна из наиболее популярных видеоигр сегодня, вышедшая в 2020-м. За первые полгода на одних лишь мобильных устройствах HoYoverse заработали более $3 миллиардов. Впоследствии вышли версии для Windows, PlayStation 4 и PlayStation 5. Сюжет помещает игроков в фэнтезийный мир, где им предстоит в компании кавайной спутницы Паймон путешествовать по различным странам в поисках брата или сестры (в зависимости от предыстории, выбранной геймером).
Читать
Рецензия на второй сезон «Истребителя демонов»
Подоспел трейлер второго кура «Семьи шпиона
» от студий Wit
(«Невеста чародея
», «Виви: Песнь флюоритового глаза
») и CloverWorks
(«Эта фарфоровая кукла влюбилась
», «Хоримия
»).
В ролике показали заговорщицкие планы студентов-изоляционистов, мечтающих развязать войну между Останией и Вестсалисом, а также нового члена семьи Форджер (пса-провидца Бонда). Все обещает быть waku waku.
Читать
Обзор первого кура «Семьи шпиона»
Ну а сольно умельцы из CloverWorks
обещают 8 октября дать старт телевизионному турне «Одинокого рокера
». Самое время познакомить потенциальных зрителей с главной героиней в персональном промо-ролике.
Аниме расскажет о застенчивой школьнице Хитори Гото. Девушка мечтает создать рок-группу, но из-за стеснительности ни с кем дружит. Сама судьба сводит Хитори с барабанщицей Нидзакой Идзирой, которая как раз ищет гитаристку для своего коллектива.
В режиссерах у «Одинокого рокера» — Кэйитиро Сайто
, поставивший часть эпизодов «Сонни Боя
», в роли Хитори Гото — Ёсино Аояма
, голос ангела Гури из «Любви тирана
» и айдола Ёсино Нанасэ из «Проснитесь, девушки!
».
Подписывайтесь
На наш аниме-канал с новостями и обзорами
Bibury
(«Пять невест. Фильм
», «Азур Лейн
») поделились тизером нового проекта — сериала «Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы
».
Грядущее аниме расскажет о дистопическом мире, в котором люди ополчились на культуру отаку (гиков). Против такой вселенской несправедливости бунтуют три девушки-волшебницы: Пинк, Блу и Анархия (тизер посвящен именно последней).
Руководит оригинальным сериалом стрит-арт-художник и диджей Дзюн Инагава
. Известен и основной состав сэйю: героя-отаку озвучит Макото Фурукава
(сильнейший Сайтама из «Ванпанчмена
» и Миюки Сироганэ из «Госпожи Кагуи
»), Анархия позаимствует голос у Ай Файруз
(Джолин Куджо из «Невероятных приключений ДжоДжо
» и Пауэр из грядущего «Человека-бензопилы
»), а вместо Блу и Пинк заговорят соответственно Айми Тэракава
(Касуми Тояма из «Ура мечте! Девушки из группы
») и Томоё Куросава
(Ребекка из «Киберпанка
» и Кумико Омаэ из «Играй! Эуфониум!
»). Релиз — однажды в 2023 году.
Слушать
Подкаст про «Акиру», образец антиутопии в аниме
обсуждение >>