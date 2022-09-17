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Киану Ривз вернется к роли Джона Константина

17 сентября
2022 год

Новости кино >>
17 сентября 2022
Киану Ривз вернется к роли истребителя демонов Джона Константина. Разработкой сиквела культового фэнтези «Константин» займется студия Warner Bros., сообщает Deadline.

Киану Ривз вернется к роли Джона Константина

Постановщик оригинальной ленты Френсис Лоуренс вновь займет режиссерское кресло. За сценарий будет отвечать оскароносный автор Акива Голдсман, работавший над фильмами «Игры разума», «Код Да Винчи» и «Я — легенда».

«Константин» вышел на экраны в 2005 году, собрав в прокате в год премьеры более 200 млн долларов в по всему миру. В центре сюжета — Джон Константин, родившийся с неугодным ему талантом распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в облике людей. Желая покончить с мучительными видениями, герой решает попрощаться с жизнью, но воскресает против собственной воли и вновь оказывается в мире живых, чтобы патрулировать границу, разделяющую рай и ад.
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