Киану Ривз вернется к роли Джона Константина

Киану Ривз
вернется к роли истребителя демонов Джона Константина. Разработкой сиквела культового фэнтези «Константин
» займется студия Warner Bros., сообщает Deadline
.
Постановщик оригинальной ленты Френсис Лоуренс
вновь займет режиссерское кресло. За сценарий будет отвечать оскароносный автор Акива Голдсман
, работавший над фильмами «Игры разума
», «Код Да Винчи
» и «Я — легенда
».
«Константин» вышел на экраны в 2005 году, собрав в прокате в год премьеры более 200 млн долларов в по всему миру. В центре сюжета — Джон Константин, родившийся с неугодным ему талантом распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в облике людей. Желая покончить с мучительными видениями, герой решает попрощаться с жизнью, но воскресает против собственной воли и вновь оказывается в мире живых, чтобы патрулировать границу, разделяющую рай и ад.
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