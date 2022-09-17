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Флориан Зеллер возьмется за сериальную адаптацию пьесы «Трилогия братьев Леман»

17 сентября
2022 год

Новости кино >>
17 сентября 2022
Режиссер оскароносного фильма «Отец» Флориан Зеллер снимет сериал по мотивам пьесы Стефано Массини «Трилогия братьев Леман». Это будет первый многосерийный проект в карьере постановщика, сообщает Deadline.

Флориан Зеллер возьмется за сериальную адаптацию пьесы «Трилогия братьев Леман»
фото: imdb.com

В центре сюжета — трое братьев-иммигрантов, которые приезжают в Америку и основывают инвестиционную фирму. Пьеса рассказывает о крахе этого финансового гиганта и последующем за ним финансовом кризисе 2008 года, вместе с тем охватывая чуть ли не всю американскую историю последних двух веков.

По словам Флориана Зеллера, это захватывающая история о семье и власти. Он не только займет режиссерское кресло, но и выступит сценаристом и продюсером сериала.

Последняя полнометражная работа Зеллера «Сын», где сыграли Хью Джекман и Лора Дерн, в этом году приняла участие в конкурсе Венецианского кинофестиваля.
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