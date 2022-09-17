Флориан Зеллер возьмется за сериальную адаптацию пьесы «Трилогия братьев Леман»

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17 сентября Умер режиссер телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорь Масленников Ему было 90 лет

17 сентября Звезда «Дома Дракона» Эмма Д'Арси сыграет дочь Анны Политковской Съемки политического триллера о жизни российской журналистки и правозащитницы стартуют в конце сентября

17 сентября Киану Ривз вернется к роли Джона Константина Сиквел культового фэнтези поставит режиссер оригинала Френсис Лоуренс