Флориан Зеллер возьмется за сериальную адаптацию пьесы «Трилогия братьев Леман»

Режиссер оскароносного фильма «Отец» Флориан Зеллер снимет сериал по мотивам пьесы Стефано Массини «Трилогия братьев Леман». Это будет первый многосерийный проект в карьере постановщика, сообщает Deadline.
фото: imdb.com
В центре сюжета — трое братьев-иммигрантов, которые приезжают в Америку и основывают инвестиционную фирму. Пьеса рассказывает о крахе этого финансового гиганта и последующем за ним финансовом кризисе 2008 года, вместе с тем охватывая чуть ли не всю американскую историю последних двух веков.
По словам Флориана Зеллера, это захватывающая история о семье и власти. Он не только займет режиссерское кресло, но и выступит сценаристом и продюсером сериала.
Последняя полнометражная работа Зеллера «Сын», где сыграли Хью Джекман и Лора Дерн, в этом году приняла участие в конкурсе Венецианского кинофестиваля.
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