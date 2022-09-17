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Звезда «Дома Дракона» Эмма Д'Арси сыграет дочь Анны Политковской

17 сентября
2022 год

Новости кино >>
17 сентября 2022

Звезда «Дома Дракона» Эмма Д’Арси присоединилась к актерскому составу политического триллера «Анна» о российской журналистке и правозащитнице Анне Политковской, сообщает Deadline.

Звезда «Дома Дракона» Эмма Д'Арси сыграет дочь Анны Политковской
фото: Getty Images

Д’Арси исполнит роль Веры, дочери Политковской. Сына журналистки Илью сыграет Гарри Лоути, мужа Александра — Джейсон Айзекс, а в стажера Елену перевоплотится Элли Бамбер. Как стало известно ранее, образ самой Анны Политковской доверили Максин Пик, известной по проектам «Деревня» и «История Фанни Лай». Также в актерском составе заявлен Киаран ХайндсБелфаст»), который сыграет главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова.

Ленту о становлении журналистской карьеры Политковской и ее трагической гибели в 2006 году будет снимать режиссер Джеймс Стронг, работавший над сериалами «Убийство на пляже», «Доктор Кто» и «11.22.63». Впервые проект был представлен в мае на Каннском кинорынке и носил название «Матушка Россия» (Mother Russia).

Старт съемок запланирован на конец сентября этого года.
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