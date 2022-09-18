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Пол Гринграсс экранизирует «Сказку» Стивена Кинга

18 сентября
2022 год

Новости кино >>
18 сентября 2022
Пол Гринграсс экранизирует новый роман Стивена Кинга «Сказка» (Fairy Tale). Он также выступит сценаристом и продюсером фильма, уточняет Deadline.

Пол Гринграсс экранизирует «Сказку» Стивена Кинга
фото: deadline.com

Британскому режиссеру достались права на адаптацию за один доллар, поскольку Кинг оказался поклонником его картин. По словам писателя, Гринграсс «прекрасно подходит для этого фильма».

Зрителя ожидает «классическая приключенческая история и тревожная современная аллегория» про 17-летнего парня, которому в руки попали ключи от ужасающего мира, где добро и зло находятся на грани войны.
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