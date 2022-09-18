Пол Гринграсс экранизирует «Сказку» Стивена Кинга

Пол Гринграсс
экранизирует новый роман Стивена Кинга
«Сказка» (Fairy Tale). Он также выступит сценаристом и продюсером фильма, уточняет Deadline
.
Британскому режиссеру достались права на адаптацию за один доллар, поскольку Кинг оказался поклонником его картин. По словам писателя, Гринграсс «прекрасно подходит для этого фильма»
.
Зрителя ожидает «классическая приключенческая история и тревожная современная аллегория»
про 17-летнего парня, которому в руки попали ключи от ужасающего мира, где добро и зло находятся на грани войны.
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