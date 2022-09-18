Реге-Жан Пейдж и Глен Пауэлл станут новыми «Бучем Кэссиди и Сандэнсом Кидом»

Знаменитый вестерн Джорджа Роя Хилла «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
» с Полом Ньюманом
, Робертом Редфордом
и Кэтрин Росс
получит телевизионный ремейк от Amazon Studios, уверяет THR
.
Место Ньюмана и Редфорда займут Реге-Жан Пейдж
и Глен Пауэлл-младший
. Исполнительными продюсерами сериала числятся братья Энтони
и Джо Руссо
, а за сценарий отвечают Каз и Райан Фирпо, работавшие над «Вечными
». Поговаривают, что события развернутся в альтернативной Америке в духе шоу «Ради всего человечества
» и «Человек в высоком замке
».
В центре сюжета оригинала 1969 года оказывается парочка преступников — Буч Кэссиди и Санденс Кид, которая пытается уйти от погони, организованной беспощадным и опытным шерифом. От него не удавалось уйти никому. С трудом оторвавшись от преследования, приятели укрываются в доме подружки Сандэнса. Шедевр отмечен четырьмя «Оскарами»: за сценарий Уильяма Голдмана
, музыку Берта Бакарака, операторскую работу Конрада Л. Холла и песню Raindrops Keep Fallin' on My Head все того же Бакарака и Хэла Дэвида. Впоследствии у картины появились два спин-оффа про героиню Кэтрин Росс и приквел «Буч и Сандэнс: Юность
».
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