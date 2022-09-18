Реге-Жан Пейдж и Глен Пауэлл станут новыми «Бучем Кэссиди и Сандэнсом Кидом»

анонс

Лента выйдет в прокат 7 июня 2024 года

Режиссер также выступит сценаристом и продюсером фильма

17 сентября

Умер режиссер телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорь Масленников

Ему было 90 лет