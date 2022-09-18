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Реге-Жан Пейдж и Глен Пауэлл станут новыми «Бучем Кэссиди и Сандэнсом Кидом»

18 сентября
2022 год

Новости кино >>
18 сентября 2022
Знаменитый вестерн Джорджа Роя Хилла «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» с Полом Ньюманом, Робертом Редфордом и Кэтрин Росс получит телевизионный ремейк от Amazon Studios, уверяет THR.

Реге-Жан Пейдж и Глен Пауэлл станут новыми «Бучем Кэссиди и Сандэнсом Кидом»
фото: theplaylist.net

Место Ньюмана и Редфорда займут Реге-Жан Пейдж и Глен Пауэлл-младший. Исполнительными продюсерами сериала числятся братья Энтони и Джо Руссо, а за сценарий отвечают Каз и Райан Фирпо, работавшие над «Вечными». Поговаривают, что события развернутся в альтернативной Америке в духе шоу «Ради всего человечества» и «Человек в высоком замке».

В центре сюжета оригинала 1969 года оказывается парочка преступников — Буч Кэссиди и Санденс Кид, которая пытается уйти от погони, организованной беспощадным и опытным шерифом. От него не удавалось уйти никому. С трудом оторвавшись от преследования, приятели укрываются в доме подружки Сандэнса. Шедевр отмечен четырьмя «Оскарами»: за сценарий Уильяма Голдмана, музыку Берта Бакарака, операторскую работу Конрада Л. Холла и песню Raindrops Keep Fallin' on My Head все того же Бакарака и Хэла Дэвида. Впоследствии у картины появились два спин-оффа про героиню Кэтрин Росс и приквел «Буч и Сандэнс: Юность».
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