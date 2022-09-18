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Начались съемки второго сезона адаптации Halo

18 сентября
2022 год

Новости кино >>
18 сентября 2022
Начались съемки второго сезона адаптации игровой вселенной Halo от студии Paramount. Согласно ComicBook, локациями для сериала послужат Исландия и Венгрия.

Начались съемки второго сезона адаптации Halo
фото: comicbook.com

Зрителям поведают о продолжении глобального конфликта человечества в 26-м веке с инопланетной угрозой под названием Ковенант. Ради победы в войне были созданы модифицированные бойцы-спартанцы, среди которых особое место занял знаменитый герой Мастер Чиф Джон-117.

Пабло Шрайбер вернется к роли Чифа. Его постоянную спутницу, ИИ по имени Кортана, играет Джен Тейлор, озвучившая данного персонажа во всех частях игровой серии. Наташа Макэлхоун вновь предстанет в качестве доктора Кэтрин Халси, создательницы проекта SPARTAN-II. Во втором сезоне также появится пополнение в лице Джозефа Моргана и Кристины Родло.

Читать Хроники Halo

Halo — это научно-фантастическая серия игр в жанре шутера от первого лица, насчитывающая уже более десяти проектов. Последней игрой линейки является Halo Infinity, вышедшая в конце 2021-го, а первой — Halo: Combat Evolved.
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