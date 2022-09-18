Начались съемки второго сезона адаптации Halo

Начались съемки второго сезона адаптации игровой вселенной Halo
от студии Paramount. Согласно ComicBook
, локациями для сериала послужат Исландия и Венгрия.
Зрителям поведают о продолжении глобального конфликта человечества в 26-м веке с инопланетной угрозой под названием Ковенант. Ради победы в войне были созданы модифицированные бойцы-спартанцы, среди которых особое место занял знаменитый герой Мастер Чиф Джон-117.
Пабло Шрайбер
вернется к роли Чифа. Его постоянную спутницу, ИИ по имени Кортана, играет Джен Тейлор
, озвучившая данного персонажа во всех частях игровой серии. Наташа Макэлхоун
вновь предстанет в качестве доктора Кэтрин Халси, создательницы проекта SPARTAN-II. Во втором сезоне также появится пополнение в лице Джозефа Моргана
и Кристины Родло.
Читать
Хроники Halo
Halo — это научно-фантастическая серия игр в жанре шутера от первого лица, насчитывающая уже более десяти проектов. Последней игрой линейки является Halo Infinity, вышедшая в конце 2021-го, а первой — Halo: Combat Evolved.
обсуждение >>