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«Парень-каратист» обзаведется новым фильмом

18 сентября
2022 год

Новости кино >>
18 сентября 2022
Во вселенной «Парня-каратиста» появится новый фильм, сообщает The Hollywood Reporter.

«Парень-каратист» обзаведется новым фильмом

За картину отвечает Columbia Pictures. Студия планирует выпустить фильм в прокат 7 июня 2024 года. Какие-либо подробности о нем пока неизвестны, но зрителям обещают возвращение к оригинальной серии.

Первоисточник Джона Джи Эвилдсена с Ральфом Маккио, Пэтом Моритой, Мартином Коувом и Элизабет Шу появился на свет в 1984 году. Это история о нескладном подростке Даниэле, терпящем постоянные унижения от тех, кто сильнее его, пока он наконец не овладевает приемами и философией карате. У картины есть три сиквела, перезапуск 2010 года и продолжение в виде сериала «Кобра Кай», в котором заняты актеры из первой части.
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