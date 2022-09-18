«Парень-каратист» обзаведется новым фильмом

Во вселенной «Парня-каратиста
» появится новый фильм, сообщает The Hollywood Reporter
.
За картину отвечает Columbia Pictures. Студия планирует выпустить фильм в прокат 7 июня 2024 года. Какие-либо подробности о нем пока неизвестны, но зрителям обещают возвращение к оригинальной серии.
Первоисточник Джона Джи Эвилдсена
с Ральфом Маккио
, Пэтом Моритой
, Мартином Коувом
и Элизабет Шу
появился на свет в 1984 году. Это история о нескладном подростке Даниэле, терпящем постоянные унижения от тех, кто сильнее его, пока он наконец не овладевает приемами и философией карате. У картины есть три сиквела, перезапуск 2010 года и продолжение в виде сериала «Кобра Кай
», в котором заняты актеры из первой части.
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