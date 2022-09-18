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Орландо Блум займется продажей автогонок в экранизации игры Gran Turismo

18 сентября
2022 год

Новости кино >>
18 сентября 2022
Орландо Блум и Арчи Мадекве составят компанию Дэвиду Харбору в экранизации гоночной видеоигры Gran Turismo от Sony Pictures и PlayStation Productions, уверяет THR.

Орландо Блум займется продажей автогонок в экранизации игры Gran Turismo
фото: idrak34.com

Зрителей ожидает история об исполнении желаний подростка, играющего в Gran Turismo, чьи игровые навыки пригодились ему для победы в серии соревнований Nissan и поспособствовали становлению настоящим профессиональным гонщиком.

Мадекве играет парнишку, Харбору досталась роль бывшего гонщика, который учит его водить машину, а Блум предстанет в образе жадного маркетолога, продающего автогонки и уверенного в том, что этот спорт является искусством.

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За постановку картины отвечает Нил Бломкамп, а сценарий написали на основе реальных событий Джейсон Холл и Зак Бэйлин. Продюсерами выступят Холл, Даг Белград, Асад Кизилбаш, Картер Свон, Дана Брунетти и создатель игры Кадзунори Ямаути. Релиз запланирован на 11 августа 2023 года.

Автосимулятор Gran Turismo, созданный Кадзунори Ямаути и компанией Polyphony Digital, появился на свет в 1997 году. На данный момент серия насчитывает 13 частей, последняя из которых — Gran Turismo 7 — вышла 4 марта 2022-го.
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