Продюсер Андрей Бегунов стал генеральным директором «Киностудии КИТ»

Заместитель генерального директора по развитию Группы Компаний ГПМ КИТ Андрей Бегунов назначен генеральным директором «Киностудии КИТ». Вместе с этим студия расширяет границы и в новый этап входит с новым названием – KITSTUDIO – и новым логотипом, уточняет пресс-служба ГПМ КИТ.
«Андрей пришел в компанию чуть больше года назад, его основной задачей стало внедрение новых направлений деятельности ГК ГПМ КИТ, а также стратегическое развитие киностудии, где было необходимо полностью раскрыть потенциал команды, привлечь новые кадры, но, при этом, сохранить лучшие практики наших коллег. В итоге мы перезагрузили девелопмент, запустили собственное производство, расширили линейку форматов. К тому же, нам удалось найти новых стратегических партнеров. Поэтому назначение Андрея директором студии стало логичным продолжением всех преобразований», — прокомментировал назначение генеральный директор ГК ГПМ КИТ Андрей Терешок.
фото: пресс-служба ГПМ КИТ
Андрей Бегунов ранее работал руководителем производства в кинокомпании «Амедиа», занимал должность руководителя финансового департамента в Фонде кино, был членом экспертного совета Фонда. Параллельно, как независимый продюсер занимался съемками и прокатом полнометражных, документальных фильмов и сериалов, а также их представлением на кинофестивалях и неделях российского кино за рубежом. В мае 2021 года присоединился к команде ГК ГПМ КИТ в качестве заместителя генерального директора по развитию.
Для Бегунова «было важным дать студии мощный импульс к развитию. За последний год мы запустили несколько новых процессов, которые уже дали свои плоды. Это результат работы невероятных людей, собранных сегодня в киностудии, которыми я очень горжусь. И это только начало».
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