Михаил Пореченков спасает дочь от ломки в эксклюзивном отрывке фильма «Родитель»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент драматического триллера «Родитель
» режиссёра Влада Фурмана
(«Наркомовский обоз
»). В нём главный герой пытается привести в чувство свою дочь.
Борьба за дочь, подсевшую на героин, заставляет ее отца познакомиться с теневой жизнью Санкт-Петербурга. Не доверяя полиции, вместе с другом они начинают распутывать клубок драгдилерской сети, надеясь остановить волну наркомании, захлестнувшую город в 90-е годы. Хватит ли у них решимости дойти до конца?
Главные роли в фильме сыграли Михаил Пореченков
, Мария Миронова
, Мария Шукшина
, Влад Фурман, Всеволод Цурило
, Ангелина Стречина
, Виталий Коваленко
, Константин Анисимов
, Нелли Попова
, Алексей Фалилеев
, Оксана Базилевич
, Даниил Вахрушев
и другие.
В российский прокат «Родитель
» выйдет 22 сентября.
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