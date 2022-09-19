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Михаил Пореченков спасает дочь от ломки в эксклюзивном отрывке фильма «Родитель»

19 сентября
2022 год

Новости кино >>
19 сентября 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент драматического триллера «Родитель» режиссёра Влада ФурманаНаркомовский обоз»). В нём главный герой пытается привести в чувство свою дочь.


Борьба за дочь, подсевшую на героин, заставляет ее отца познакомиться с теневой жизнью Санкт-Петербурга. Не доверяя полиции, вместе с другом они начинают распутывать клубок драгдилерской сети, надеясь остановить волну наркомании, захлестнувшую город в 90-е годы. Хватит ли у них решимости дойти до конца?

Михаил Пореченков спасает дочь от ломки в эксклюзивном отрывке фильма «Родитель»

Главные роли в фильме сыграли Михаил Пореченков, Мария Миронова, Мария Шукшина, Влад Фурман, Всеволод Цурило, Ангелина Стречина, Виталий Коваленко, Константин Анисимов, Нелли Попова, Алексей Фалилеев, Оксана Базилевич, Даниил Вахрушев и другие.

В российский прокат «Родитель» выйдет 22 сентября.
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Михаил Пореченков спасает дочь от ломки в эксклюзивном отрывке фильма «Родитель» фотографии
Михаил Пореченков спасает дочь от ломки в эксклюзивном отрывке фильма «Родитель» фотографии
Михаил Пореченков спасает дочь от ломки в эксклюзивном отрывке фильма «Родитель» фотографии
Михаил Пореченков спасает дочь от ломки в эксклюзивном отрывке фильма «Родитель» фотографии
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