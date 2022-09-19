Сергей Уманов борется за жизнь своего ребенка в трейлере «Плотника» Авдотьи Смирновой

Опубликован трейлер драмы Авдотьи Смирновой
«Плотник
», которую компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат 27 октября.
Новая работа Смирновой рассказывает про Осиповых — простую, дружную и очень счастливую семья из Ульяновска. Внезапная болезнь маленького сына переворачивает их полную радужных планов жизнь вверх дном. Родители готовы на все, чтобы спасти своего ребенка. Но судьба ставит перед ними все новые препятствия, от которых сломался бы любой. Но только не он. Самый обычный человек. Провинциальный плотник.
«Плотник» поднимает и исследует вопросы социальных проблем и явлений в жизни людей с инвалидностью. Важность темы будет раскрыта через глубинные переживания родителей, неустанную борьбу за жизнь собственного ребенка и их самопожертвование. Впервые лента была показана на фестивале «Окно в Европу», где получила «Приз зрительских симпатий».
В картине сыграли Анна Рыцарева
, Сергей Уманов
, Алексей Филимонов
, Светлана Казарцева
, Маргарита Бычкова
и Виталий Олечкин
. Производством занималась кинокомпания Hype Film в сотрудничестве с онлайн-кинотеатром KION при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и фонда Кинопрайм.
Оригинальный сценарий фильма написан Авдотьей Смирновой в соавторстве с известной писательницей Мариной Степновой
, лауреатом литературной премии «Большая книга» и автором романа «Женщины Лазаря». Продюсерами выступают Илья Стюарт
, Мурад Османн
, Павел Буря
и Елизавета Чаленко
.
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