Фильм Стивена Спилберга «Фабельманы» удостоен главного приза на фестивале в Торонто

«Фабельманы
» Стивена Спилберга
удостоены главного приза зрительских симпатий на международном кинофестивале в Торонто, проходившем с 8 по 18 сентября. Список лауреатов опубликован на сайте
смотра.
фото: кадр из фильма «Фабельманы»
Второе и третье место в зрительском голосовании закрепились за драмой Сары Полли
«Женщины говорят» и комедийным детективом Райана Джонсона
«Достать ножи 2
». В секции «Полночное безумие» (Midnight Madness) победу одержала биографическая лента «Странный: История Эла Янковича
» с Дэниэлом Рэдклиффом
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Лучшим канадским фильмом признана лента Ниши Пахуджа «Убить тигра». Среди документальных работ призом отмечен «Черный лед» Хьюберта Дэвиса.
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