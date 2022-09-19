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Фильм Стивена Спилберга «Фабельманы» удостоен главного приза на фестивале в Торонто

19 сентября
2022 год

Новости кино >>
19 сентября 2022
«Фабельманы» Стивена Спилберга удостоены главного приза зрительских симпатий на международном кинофестивале в Торонто, проходившем с 8 по 18 сентября. Список лауреатов опубликован на сайте смотра.

Фильм Стивена Спилберга «Фабельманы» удостоен главного приза на фестивале в Торонто
фото: кадр из фильма «Фабельманы»

Второе и третье место в зрительском голосовании закрепились за драмой Сары Полли «Женщины говорят» и комедийным детективом Райана Джонсона «Достать ножи 2». В секции «Полночное безумие» (Midnight Madness) победу одержала биографическая лента «Странный: История Эла Янковича» с Дэниэлом Рэдклиффом.

Лучшим канадским фильмом признана лента Ниши Пахуджа «Убить тигра». Среди документальных работ призом отмечен «Черный лед» Хьюберта Дэвиса.
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