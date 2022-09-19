Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Юрий Колокольников возглавит Преисподнюю в комедии Александра Незлобина «Конец света»

19 сентября
2022 год

Новости кино >>
19 сентября 2022
Юрий Колокольников сыграет Князя Тьмы в комедии шоураннера Дмитрия Нелидова и режиссёра Александра Незлобина «Конец света». Согласно пресс-службе Кинопоиска, его сына сыграл Семён Трескунов.



По сюжету сериала в районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь Тьмы. У него грандиозные планы устроить апокалипсис, но для их реализации ему нужна помощь сына — тридцатилетнего кассира супермаркета, который даже к отцу из преисподней имеет массу вопросов. Всевластному Князю Тьмы придется строить отношения с земными родственниками, чтобы осуществить задуманное и преподать урок человечеству.

«"Конец света" — это драмеди. Мы хоть и развлекаем зрителя, но вместе с ним рассуждаем на семейные темы. Апокалипсис — лишь внешнее условие, а внутри сериала есть фундамент, в который заложены человеческие взаимоотношения. Мы наняли ученых-религиоведов, чтобы обсудить с ними, какой характер может быть у Князя Тьмы. Затем мы провели несколько авторских сессий с психоаналитиком, чтобы развить характер. Все же знают, что любая проблема тянется из детства, вот и мы решили посмотреть на Князя Тьмы через призму его детских лет. У него был суровый и справедливый отец, вечно пропадавший на работе. Наш герой обижен тем, что он занимался грешниками, работал в тяжёлых условиях, а его никто не поблагодарил — ни люди, ни сверхъестественные силы, ни отец. На эту роль мы отсмотрели множество артистов очень разной внешности, разных возрастов, национальностей. Даже одну голливудскую звезду пробовали. В итоге роль досталась Юрию Колокольникову, и мне кажется, что это не просто так — есть ощущение, что он сам временами не чуждый потусторонним силам», — рассказал Александр Незлобин.

Юрий Колокольников возглавит Преисподнюю в комедии Александра Незлобина «Конец света»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD

Компанию Колокольникову и Трескунову составили Ксения Раппопорт, Ксения Кутепова, Владимир Канухин, Даниил Воробьёв, Аглая Тарасова, Светлана Листова, Владимир Маркони, Екатерина Ильина, Николай Шрайбер и Сергей Селин. Сценарий написали Алёна Гуляшко, Анна Шлякова и Вадим Сотников при участии автора сериалов «Банши» и «Изгой» Адама Таргума. Продюсировали «Конец света» Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук и Михаил Китаев. За визуальную составляющую отвечают операторы Михаил Дементьев и Михаил Соловьёв. Разработкой и производством сериала занимались Плюс Студия и компания «Лунапарк». Премьера комедии состоится эксклюзивно на Кинопоиске в осеннем сезоне 2022 года.

По словам Дмитрия Нелидова, «вместе с нашей авторской группой над сценарием работал Адам Таргум, он консультировал по видеосвязи практически круглосуточно, и из-за разницы во времени было такое, что Адам уходил поспать, а через час возвращался, пока сценарная группа готовила ему вопросы и идеи на обсуждение. Но самым сложным в этом проекте было найти исполнителя роли Князя Тьмы. Кого мы только не пробовали! Наверное, у нас на пробах побывали все российские актеры в возрасте от 30 до 50 лет. В итоге наш выбор пал на Юру Колокольникова. Его героя мы отправили в Чертаново, чтобы столкнуть обыкновенных людей и их быт с таким необыкновенным, всевластным персонажем! Именно отношения с ними — основа сериала, причём для обоих главных героев. Тут целый спектр эмоций с отцом, с матерью и с любимой девушкой».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Проекты Мещаниновой, Волобуева и Козинского вошли в программу фестиваля онлайн-сериалов «Новый сезон»
«Орел и решка» с Александрой Бортич и нечисть в Чертанове: КиноПоиск представил премьеры сезона
Поиск по меткам
Кинопоиск
персоны
Даниил ВоробьёвАлёна ГуляшкоМихаил Дементьев (III)Екатерина ИльинаВладимир КанухинМихаил КитаевЮрий КолокольниковКсения КутеповаСветлана ЛистоваВладимир МаркониАлександр НезлобинДмитрий НелидовКсения РаппопортАлександра Ремизова (II)Сергей СелинМихаил Соловьёв (IV)Вадим СотниковАглая ТарасоваАдам ТаргумСемён ТрескуновОльга ФилипукНиколай Шрайбер
фильмы
БаншиИзгойКонец света

фотографии >>
Юрий Колокольников возглавит Преисподнюю в комедии Александра Незлобина «Конец света» фотографии
Юрий Колокольников возглавит Преисподнюю в комедии Александра Незлобина «Конец света» фотографии
Юрий Колокольников возглавит Преисподнюю в комедии Александра Незлобина «Конец света» фотографии
Юрий Колокольников возглавит Преисподнюю в комедии Александра Незлобина «Конец света» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Миодушевский
18 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Владимир Миодушевский
Игорь Масленников
17 сентября ушёл из жизни режиссёр Игорь Масленников.

День рождения >>

Виктор Андриенко
Борис Галкин
Илья Глинников
Анастасия Мельникова
Дмитрий Мухамадеев
Андрей Носков
Вера Пашенная
Александр Продан
Наталья Романычева
Джереми Айронс
Вилли Биргель
Кевин Зегерс
Дэниэль Панабэйкер
Бруно Тодескини
Мари-Анн Шазель
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Афиша кино >>

Чёрная кошка, белый кот
комедия, криминальный фильм, мелодрама
Югославия, Германия, Греция, Франция, США, Австрия, 1998
Родитель
социальная драма, триллер
Россия, 2021
Голодные сердца
драма, мелодрама, триллер
Италия, 2014
Время между нами
мелодрама, музыкальный фильм, экранизация
США, 2022
Барракуда
нуар (черный фильм), триллер
США, Болгария, 2022
Вечное новое
криминальный фильм, триллер
Беларусь, 2022
Вместе веселее
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Воронья лощина
биография, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2022
Ералаш в кино! Выпуск 3
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Красная шапочка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Не волнуйся, солнышко
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Французский мастер
драма, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен