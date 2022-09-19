Юрий Колокольников возглавит Преисподнюю в комедии Александра Незлобина «Конец света»

По сюжету сериала в районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь Тьмы. У него грандиозные планы устроить апокалипсис, но для их реализации ему нужна помощь сына — тридцатилетнего кассира супермаркета, который даже к отцу из преисподней имеет массу вопросов. Всевластному Князю Тьмы придется строить отношения с земными родственниками, чтобы осуществить задуманное и преподать урок человечеству.
«"Конец света" — это драмеди. Мы хоть и развлекаем зрителя, но вместе с ним рассуждаем на семейные темы. Апокалипсис — лишь внешнее условие, а внутри сериала есть фундамент, в который заложены человеческие взаимоотношения. Мы наняли ученых-религиоведов, чтобы обсудить с ними, какой характер может быть у Князя Тьмы. Затем мы провели несколько авторских сессий с психоаналитиком, чтобы развить характер. Все же знают, что любая проблема тянется из детства, вот и мы решили посмотреть на Князя Тьмы через призму его детских лет. У него был суровый и справедливый отец, вечно пропадавший на работе. Наш герой обижен тем, что он занимался грешниками, работал в тяжёлых условиях, а его никто не поблагодарил — ни люди, ни сверхъестественные силы, ни отец. На эту роль мы отсмотрели множество артистов очень разной внешности, разных возрастов, национальностей. Даже одну голливудскую звезду пробовали. В итоге роль досталась Юрию Колокольникову, и мне кажется, что это не просто так — есть ощущение, что он сам временами не чуждый потусторонним силам», — рассказал Александр Незлобин.
По словам Дмитрия Нелидова, «вместе с нашей авторской группой над сценарием работал Адам Таргум, он консультировал по видеосвязи практически круглосуточно, и из-за разницы во времени было такое, что Адам уходил поспать, а через час возвращался, пока сценарная группа готовила ему вопросы и идеи на обсуждение. Но самым сложным в этом проекте было найти исполнителя роли Князя Тьмы. Кого мы только не пробовали! Наверное, у нас на пробах побывали все российские актеры в возрасте от 30 до 50 лет. В итоге наш выбор пал на Юру Колокольникова. Его героя мы отправили в Чертаново, чтобы столкнуть обыкновенных людей и их быт с таким необыкновенным, всевластным персонажем! Именно отношения с ними — основа сериала, причём для обоих главных героев. Тут целый спектр эмоций с отцом, с матерью и с любимой девушкой».
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