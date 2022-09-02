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Анастасия Савосина и Андрей Карако сыграли в мелодраме «Удержи меня»

2 сентября
2022 год

Новости кино >>
2 сентября 2022
На канале «Dомашний» завершились съемки мелодрамы «Удержи меня», главные роли в которой сыграли Анастасия Савосина и Андрей Карако.

Анастасия Савосина и Андрей Карако сыграли в мелодраме «Удержи меня»
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"

«Наш фильм о том, что надо верить в любовь, иметь терпение, не бояться совершать ошибки. Ошибка – это опыт, а опытный человек всегда благоразумен, умён и учтив. Если ты выбрал человека, с которым строишь семью, то надо общаться, не стоит держать всё в себе, и тогда в отношениях не будет таких испытаний, через которые проходят наши герои», – говорит Карако.

В центре сюжета – Ольга, успешная женщина средних лет, которая в день отъезда в санаторий случайно застает своего мужа, преподавателя университета, в объятиях студентки. Она не знает, что это просто нелепое совпадение и совершает необдуманный поступок - знакомится в отпуске с мужчиной. Казалось бы – ничего не значащее знакомство, но муж узнаёт о новом «увлечении» Ольги, и всё запутывается ещё больше.

«Какая бы счастливая, психологически здоровая и правильная семья ни была, как бы люди друг друга ни любили, счастье – это очень хрупкое явление, которое может разрушится из-за любой ерунды. Любовь нужно оберегать и защищать, идти навстречу друг другу в отношениях, не допускать лжи. Иногда нужно просто поговорить и всё встанет на свои места. Об этом наш проект», – отмечает Савосина.
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Анастасия Савосина и Андрей Карако сыграли в мелодраме «Удержи меня» фотографии
Анастасия Савосина и Андрей Карако сыграли в мелодраме «Удержи меня» фотографии
Анастасия Савосина и Андрей Карако сыграли в мелодраме «Удержи меня» фотографии
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