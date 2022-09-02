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Брендан Глисон сыграет в продолжении «Джокера»

2 сентября
2022 год

Новости кино >>
2 сентября 2022
Ирландский актер театра и кино Брендан Глисон присоединился в сиквелу «Джокера», сообщает Deadline.

Брендан Глисон сыграет в продолжении «Джокера»

Подробности его роли, как и в целом продолжения популярной картины, держатся в тайне. Известно лишь, что фильм снимет постановщик оригинальной части Тодд Филлипс, а сценарий он написал вместе со своим соавтором Скоттом Сильвером.

Предполагается, что это будет мюзикл. Не случайно, как сообщалось ранее, партнершей Хоакина Феникса, который вернется к своей роли, станет Леди Гага. Инсайдеры также предполагают, что действие развернется в лечебнице Аркхем, где заканчивается первый фильм.

«Джокер» Тодда Филипса вышел в 2019 году и собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов, став таким образом самым кассовым фильмом с самым взрослым рейтингом R за всю историю. Кроме того, он был номинирован на 11 премий «Оскар» и получил две статуэтки – за лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс) и лучшую музыку (Хильдур Гуднадоттир).
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№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   2.09.2022 - 19:08
Глисон и Джокер! *_* Не хочу даже мечтать, что в роли Освальда :')))). Всё это - пока - занимательно, но жду официального подтверждения создания кина :'D. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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