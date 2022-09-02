Брендан Глисон сыграет в продолжении «Джокера»

Ирландский актер театра и кино Брендан Глисон
присоединился в сиквелу «Джокера
», сообщает Deadline
.
Подробности его роли, как и в целом продолжения популярной картины, держатся в тайне. Известно лишь, что фильм снимет постановщик оригинальной части Тодд Филлипс
, а сценарий он написал вместе со своим соавтором Скоттом Сильвером
.
Предполагается, что это будет мюзикл. Не случайно, как сообщалось ранее, партнершей Хоакина Феникса
, который вернется к своей роли, станет Леди Гага
. Инсайдеры также предполагают, что действие развернется в лечебнице Аркхем, где заканчивается первый фильм.
«Джокер» Тодда Филипса вышел в 2019 году и собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов, став таким образом самым кассовым фильмом с самым взрослым рейтингом R за всю историю. Кроме того, он был номинирован на 11 премий «Оскар» и получил две статуэтки – за лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс) и лучшую музыку (Хильдур Гуднадоттир
).
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