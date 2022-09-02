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Шайа ЛаБаф присоединился к «Мегалополису» Фрэнсиса Форда Копполы

2 сентября
2022 год

Новости кино >>
2 сентября 2022
Актер Шайа ЛаБаф возвращается в профессию и присоединяется к кастингу масштабного фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис», сообщает IndieWire.

Шайа ЛаБаф присоединился к «Мегалополису» Фрэнсиса Форда Копполы

Впервые о проекте, сценарий которого написал сам режиссер, стало известно еще на Каннском кинофестивале в 2001 году, но теракты 11 сентября помешали ему осуществить задуманное. По сюжету архитектор, задумавший построить в Нью-Йорке утопию, находит сопротивление в лице мэра города. Впрочем, лента не ограничится лишь двумя героями, Коппола обещает эпическую историю о политических амбициях, гении и противоречивой любви.

Производство «Мегалополиса» должно стартовать этой осенью, бюджет составить чуть менее 100 млн долларов. Ранее к фильму присоединились Адам Драйвер, Форест Уитакер, Натали Эммануэль, Джон Войт и Лоренс Фишбёрн. Кроме того, в фильме должна сыграть сестра режиссера Талия Шайр.
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Джон ВойтАдам ДрайверФрэнсис Форд КопполаШайа ЛаБафФорест УитакерЛоуренс ФишбёрнТалия ШайрНатали Эммануэль

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