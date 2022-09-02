Шайа ЛаБаф присоединился к «Мегалополису» Фрэнсиса Форда Копполы

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Премьера долгожданного российского фильма, съемки которого прошли в космосе, состоится 12 апреля

«Вызов» Клима Шипенко выйдет в День космонавтики

2 сентября

Брендан Глисон сыграет в продолжении «Джокера»

Подробности его роли, как и в целом сиквела, пока держатся в тайне