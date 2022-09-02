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«Вызов» Клима Шипенко выйдет в День космонавтики

2 сентября
2022 год

Новости кино >>
2 сентября 2022

Премьера долгожданного фильма Клима Шипенко «Вызов», часть которого снималась в космосе, состоится в День космонавтики 12 апреля, сообщил генеральный директор Первого канала, который является одним из продюсеров ленты, Константин Эрнст во время выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание».

«Вызов» Клима Шипенко выйдет в День космонавтики
фото: Кинокомпания "Централ Партнершип"

В начале октября прошлого года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — Юлия Пересильд, Клим Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров. Фильм снимали на борту МКС в 400 км от Земли.

«Изначально мы думали, что главный вызов проекта — съемки в космосе, на абсолютно неизведанной для кинематографистов территории. Но по возвращении перед нами встала новая задача — снять земную часть так, чтобы история смотрелась органично, цельно и держала внимание от и до. Конечно, космос — важнейшая часть фильма, но хочется, чтобы зрителю понравился сюжет целиком. Я уверен, что получится здорово», — рассказывал Клим Шипенко.

Съемки наземной части прошли на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и санатория Вороново. Отдельный съемочный блок состоялся в специально созданном павильоне с построенной копией Центра управления полетами (ЦУП) Госкорпорации «Роскосмос».

В картине также заняты Милош Бикович, Владимир Машков, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин, Александр Балуев, Игорь Гордин, Алексей Барабаш, Алексей Гришин, Артур Бесчастный и Олег Новицкий.
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