«Вызов» Клима Шипенко выйдет в День космонавтики

Премьера долгожданного фильма Клима Шипенко «Вызов», часть которого снималась в космосе, состоится в День космонавтики 12 апреля, сообщил генеральный директор Первого канала, который является одним из продюсеров ленты, Константин Эрнст во время выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание».
фото: Кинокомпания "Централ Партнершип"
В начале октября прошлого года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — Юлия Пересильд, Клим Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров. Фильм снимали на борту МКС в 400 км от Земли.
«Изначально мы думали, что главный вызов проекта — съемки в космосе, на абсолютно неизведанной для кинематографистов территории. Но по возвращении перед нами встала новая задача — снять земную часть так, чтобы история смотрелась органично, цельно и держала внимание от и до. Конечно, космос — важнейшая часть фильма, но хочется, чтобы зрителю понравился сюжет целиком. Я уверен, что получится здорово», — рассказывал Клим Шипенко.
Съемки наземной части прошли на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и санатория Вороново. Отдельный съемочный блок состоялся в специально созданном павильоне с построенной копией Центра управления полетами (ЦУП) Госкорпорации «Роскосмос».
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