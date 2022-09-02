Иранский фильм «Без предварительной договоренности» стал победителем ММКФ

Лучшим фильмом 44-го Московского Международного кинофестиваля стала иранская лента «Без предварительной договоренности» режиссера Бехруза Шоайби, эта же картина получила приз за лучшую женскую роль, объявили на церемонии закрытия фестиваля.
фото: Пресс-служба ММКФ
Главная героиня фильма – Ясмин, которой было шесть лет, как сейчас её сыну, семья иммигрировала в Берлин. Теперь героиня вынуждена вернуться в Иран из-за смерти отца. Сын страдает аутизмом, и это сильно осложняет поездку. Приехав в Иран, Ясмин, которая почти не знала своего отца, с удивлением обнаруживает, что всё наследство он оставил ей. Короткое и нежеланное пребывание в родном городе отца и встречи с теми, кто его знал, заставляют её по-новому осмыслить такие понятия, как жизнь, смерть и человеческая сущность.
Награду за лучшую режиссуру в основном конкурсе ММКФ получил сербский дебютант Синиша Цветич за фильм «Усекновение». Призом за лучшую мужскую роль жюри во главе с Евгением Мироновым отметило румынца Костела Кашкавала, сыгравшего в ленте «Глас вопиющего в пустыне». Специальная награда «За реализм и человечность» досталась режиссеру Джубораджу Шамиму за фильм «Инстинкт» (Бангладеш/Нидерланды).
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