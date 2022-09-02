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Иранский фильм «Без предварительной договоренности» стал победителем ММКФ

2 сентября
2022 год

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2 сентября 2022

Лучшим фильмом 44-го Московского Международного кинофестиваля стала иранская лента «Без предварительной договоренности» режиссера Бехруза Шоайби, эта же картина получила приз за лучшую женскую роль, объявили на церемонии закрытия фестиваля.

Иранский фильм «Без предварительной договоренности» стал победителем ММКФ
фото: Пресс-служба ММКФ

Главная героиня фильма – Ясмин, которой было шесть лет, как сейчас её сыну, семья иммигрировала в Берлин. Теперь героиня вынуждена вернуться в Иран из-за смерти отца. Сын страдает аутизмом, и это сильно осложняет поездку. Приехав в Иран, Ясмин, которая почти не знала своего отца, с удивлением обнаруживает, что всё наследство он оставил ей. Короткое и нежеланное пребывание в родном городе отца и встречи с теми, кто его знал, заставляют её по-новому осмыслить такие понятия, как жизнь, смерть и человеческая сущность.

Награду за лучшую режиссуру в основном конкурсе ММКФ получил сербский дебютант Синиша Цветич за фильм «Усекновение». Призом за лучшую мужскую роль жюри во главе с Евгением Мироновым отметило румынца Костела Кашкавала, сыгравшего в ленте «Глас вопиющего в пустыне». Специальная награда «За реализм и человечность» досталась режиссеру Джубораджу Шамиму за фильм «Инстинкт» (Бангладеш/Нидерланды).

Иранский фильм «Без предварительной договоренности» стал победителем ММКФ
фото: Пресс-служба ММКФ

В новом конкурсе «Русские премьеры» победила картина «Здоровый человек» Петра Тодоровского. Специального упоминания удостоилась «Кэт» Бориса Акопова. Лучшим документальным фильмом стал российский «Святой архипелаг» Сергея Дебижева. В категории короткометражного кино победил иранский «Бриз», снятый студентом ВГИКа Хамидрезой Газеми. Почетная награда «Золотой Святой Георгий за вклад в мировой кинематограф» вручена композитору Эдуарду Артемьеву.

44-й Московский Международный кинофестиваль проходил с 26 августа по 2 сентября. Жюри основного конкурса возглавлял актер, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.
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