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Лев Зулькарнаев оказался в одной камере с уголовниками в эксклюзивном отрывке фильма «Экспресс»

20 сентября
2022 год

Новости кино >>
20 сентября 2022

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент комедии Руслана Братова «Экспресс». В нем главный герой оказался в тюремной камере вместе с уголовниками.



Саша Сосланов никогда не унывает. Даже когда его выгоняют из университета, а красавица Нина уезжает в Москву, Сос идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает отчаянную ставку из нескольких событий – «экспресс». Но в тот же вечер он теряет карточку для получения выигрыша. У Саши есть трое суток, чтобы найти «экспресс» на миллион и не упустить свой шанс на новую жизнь.

В фильме сыграли Павел Ворожцов, Лев Зулькарнаев, Ольга Смирнова, Михаил Хуранов и Егор Овчинников.

Лев Зулькарнаев оказался в одной камере с уголовниками в эксклюзивном отрывке фильма «Экспресс»

Работа Братова получила главный приз конкурса игрового кино и спецпризы за операторскую работу Александра Худоконя и актерский ансамбль на 30-м фестивале «Окно в Европу».

В российский прокат «Экспресс» выйдет 22 сентября.
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