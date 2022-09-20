Лев Зулькарнаев оказался в одной камере с уголовниками в эксклюзивном отрывке фильма «Экспресс»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент комедии Руслана Братова
«Экспресс
». В нем главный герой оказался в тюремной камере вместе с уголовниками.
Саша Сосланов никогда не унывает. Даже когда его выгоняют из университета, а красавица Нина уезжает в Москву, Сос идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает отчаянную ставку из нескольких событий – «экспресс». Но в тот же вечер он теряет карточку для получения выигрыша. У Саши есть трое суток, чтобы найти «экспресс» на миллион и не упустить свой шанс на новую жизнь.
В фильме сыграли Павел Ворожцов
, Лев Зулькарнаев
, Ольга Смирнова
, Михаил Хуранов
и Егор Овчинников
.
Работа Братова получила главный приз конкурса игрового кино и спецпризы за операторскую работу Александра Худоконя и актерский ансамбль на 30-м фестивале «Окно в Европу».
В российский прокат «Экспресс» выйдет 22 сентября.
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