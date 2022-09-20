Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

У аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» будет продолжение (только благодаря фанатам!)

20 сентября
2022 год

Новости кино >>
20 сентября 2022
Студия CloverWorksХоримия», «Дом теней») официально объявила о том, что у аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» будет второй сезон. Дат нет, в сопровождающем ролике — ни одного нового кадра, а режиссер анимации Сёта Умэхара утверждает, что продолжение до недавнего времени делать не собирались…


Такой информацией он поделился после радостного анонса. Первый сезон «Этой фарфоровой куклы…» закончил выходить 27 марта, и с тех пор поклонники ждали, когда же объявят о продолжении. Полугодичную паузу объясняли тем, что вышедших глав манги Синъити Фукуды, стартовавшей в 2018-м, недостаточно, чтобы произвести еще 12 серий. Только в августе «Фарфоровая кукла» добралась до 79 тома, в то время как первый сезон покрыл 39 выпусков. И инсайдеры настаивали, что если и будет продолжение, то работать будут сразу над двумя сезонами, то есть нужно запастись терпением. Однако Умэхара утверждает, что у CloverWorks просто не было таких планов. Во всяком случае до оглушительного успеха сериала, солидных продаж всяческого мерчендайза и повысившегося интереса к первоисточнику (вчера суммарный тираж разошедшейся манги превысил семь миллионов копий).

Читать Другие классные аниме в жанре повседневность
«Эта фарфоровая кукла влюбилась» — история неожиданного сотрудничества первой красавицы школы Марин Китагавы и тихони Ваканы Годзё, который мечтает пойти по стопам деда и заниматься производством традиционных кукол в нарядах императорской семьи. Однажды они сталкиваются у швейной машинки в кружке рукоделия, куда Марин пришла после уроков, чтобы сделать костюм для косплея. Так Китагава узнает, что Вакана знает толк в кройке и шитье, а Годзё — что жизнелюбивая одноклассница на самом деле отаку (то есть фанатка массовой культуры, что долгое время считалось позорным увлечением для девушки).

У аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» будет продолжение (только благодаря фанатам!)

В сериале CloverWorks уживаются история взросления, ромком и повседневность: Марин покупает материалы, чтобы Вакана делал ей наряды, а тот больше узнает об особенностях платьев и макияжа. Попутно они, конечно, влюбляются.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
CloverWorksАнимацияанимеповседневность
фильмы
Дом тенейХоримияЭта фарфоровая кукла влюбилась

фотографии >>
У аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» будет продолжение (только благодаря фанатам!) фотографии
У аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» будет продолжение (только благодаря фанатам!) фотографии
У аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» будет продолжение (только благодаря фанатам!) фотографии
У аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» будет продолжение (только благодаря фанатам!) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Пускепалис
20 сентября трагически погиб актёр Сергей Пускепалис.
Владимир Шинов
19 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Шинов.
Владимир Миодушевский
18 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Владимир Миодушевский
Игорь Масленников
17 сентября ушёл из жизни режиссёр Игорь Масленников.

День рождения >>

Карина Андоленко
Пётр Винс
Александр Гундарев
Антон Денисенко
Дарья Жовнер
Эльдар Калимулин
Елена Караджова
Юрий Лопарёв
Павел Павленко
Сабина Азема
Азия Ардженто
Джон Бернтал
Джонни Дорелли
Дани Каррель
София Лорен
Фернандо Рей
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Чёрная кошка, белый кот
комедия, криминальный фильм, мелодрама
Югославия, Германия, Греция, Франция, США, Австрия, 1998
Родитель
социальная драма, триллер
Россия, 2021
Голодные сердца
драма, мелодрама, триллер
Италия, 2014
Время между нами
мелодрама, музыкальный фильм, экранизация
США, 2022
Барракуда
нуар (черный фильм), триллер
США, Болгария, 2022
Вечное новое
криминальный фильм, триллер
Беларусь, 2022
Вместе веселее
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Воронья лощина
биография, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2022
Ералаш в кино! Выпуск 3
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Красная шапочка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Не волнуйся, солнышко
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Французский мастер
драма, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен