У аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» будет продолжение (только благодаря фанатам!)

Студия CloverWorks
(«Хоримия
», «Дом теней
») официально объявила о том, что у аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась
» будет второй сезон. Дат нет, в сопровождающем ролике — ни одного нового кадра, а режиссер анимации Сёта Умэхара
утверждает, что продолжение до недавнего времени делать не собирались…
Такой информацией он поделился после радостного анонса. Первый сезон
«Этой фарфоровой куклы…» закончил выходить 27 марта, и с тех пор поклонники ждали, когда же объявят о продолжении. Полугодичную паузу объясняли тем, что вышедших глав манги Синъити Фукуды
, стартовавшей в 2018-м, недостаточно, чтобы произвести еще 12 серий. Только в августе «Фарфоровая кукла» добралась до 79 тома, в то время как первый сезон покрыл 39 выпусков. И инсайдеры настаивали
, что если и будет продолжение, то работать будут сразу над двумя сезонами, то есть нужно запастись терпением. Однако Умэхара утверждает, что у CloverWorks просто не было таких планов. Во всяком случае до оглушительного успеха сериала, солидных продаж всяческого мерчендайза и повысившегося интереса к первоисточнику (вчера суммарный тираж разошедшейся манги превысил семь миллионов копий).
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«Эта фарфоровая кукла влюбилась» — история неожиданного сотрудничества первой красавицы школы Марин Китагавы и тихони Ваканы Годзё, который мечтает пойти по стопам деда и заниматься производством традиционных кукол в нарядах императорской семьи. Однажды они сталкиваются у швейной машинки в кружке рукоделия, куда Марин пришла после уроков, чтобы сделать костюм для косплея. Так Китагава узнает, что Вакана знает толк в кройке и шитье, а Годзё — что жизнелюбивая одноклассница на самом деле отаку (то есть фанатка массовой культуры, что долгое время считалось позорным увлечением для девушки).
В сериале CloverWorks уживаются история взросления, ромком и повседневность
: Марин покупает материалы, чтобы Вакана делал ей наряды, а тот больше узнает об особенностях платьев и макияжа. Попутно они, конечно, влюбляются.
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