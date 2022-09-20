«Вызов», «Литвяк» и «Чебурашка» получат поддержку Фонда кино

«Вызов
» Клима Шипенко
, «Литвяк
» Андрея Шальопы
и Кима Дружинина
, «1993
» Александра Велединского
и еще 12 национальных фильмов от иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, получат поддержку от Фонда кино. Итоги питчинга опубликованы на сайте
организации.
фото: на съемочной площадке фильма «Вызов»
В список также включены ленты «Воздух
» Алексея Германа-младшего
, «Злой город
» Рустама Мосафира
, «Плакать нельзя
» Натальи Назаровой
, «Блиндаж», «Водитель-олигарх», «ДД/Шостакович/», «Кулачный бой», «Льенсо», «Ненормальный», «Погребенный», «Роднина» и «Человек ниоткуда (Замороженный)»
Кроме того, Фонд кино поддержит
«Чебурашку
» по итогам сбора заявок на поддержку на возвратной основе проката национальных фильмов, выходящих в прокат в третьем и четвертом кварталах текущего года.
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