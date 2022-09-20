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«Вызов», «Литвяк» и «Чебурашка» получат поддержку Фонда кино

20 сентября
2022 год

Новости кино >>
20 сентября 2022
«Вызов» Клима Шипенко, «Литвяк» Андрея Шальопы и Кима Дружинина, «1993» Александра Велединского и еще 12 национальных фильмов от иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, получат поддержку от Фонда кино. Итоги питчинга опубликованы на сайте организации.

«Вызов», «Литвяк» и «Чебурашка» получат поддержку Фонда кино
фото: на съемочной площадке фильма «Вызов»

В список также включены ленты «Воздух» Алексея Германа-младшего, «Злой город» Рустама Мосафира, «Плакать нельзя» Натальи Назаровой, «Блиндаж», «Водитель-олигарх», «ДД/Шостакович/», «Кулачный бой», «Льенсо», «Ненормальный», «Погребенный», «Роднина» и «Человек ниоткуда (Замороженный)»

Кроме того, Фонд кино поддержит «Чебурашку» по итогам сбора заявок на поддержку на возвратной основе проката национальных фильмов, выходящих в прокат в третьем и четвертом кварталах текущего года.
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