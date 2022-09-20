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Любовь Аксёнова приступила к съемкам второго сезона «Почки»

20 сентября
2022 год

Новости кино >>
20 сентября 2022
Стартовали съемки второго сезона оригинального сериала онлайн-кинотеатра KION «Почка» производства компании Lookfilm. Согласно пресс-службе МТС, в продолжении сыграют Любовь Аксёнова, Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба и Николай Фоменко. К ним также присоединятся Леонид Бичевин и Павел Баршак. Авторская группа осталась неизменной: над сценарием работали Елизавета Тихонова и Мария Шульгина, которая вновь заняла режиссерское кресло.

Любовь Аксёнова приступила к съемкам второго сезона «Почки»
фото: пресс-служба компании «МТС»

«В этом сезоне мы хотим исследовать тему любви и что можно сделать ради нее. Любовь в исполнении Наташи Кустовой нам видится достойной зрительского внимания, это определённо смешное зрелище. И если в первом сезоне основным движком героини был эгоизм и его парадоксально спасительная обратная сторона, то в новом сезоне — движущей силой героини является альтруизм и его разрушительные последствия», — говорит сценарист и режиссер Мария Шульгина.

Лейтмотив второго сезона — «Наташа учится любить». Действие начинается в Хорватии — туда эгоистичная, беспринципная и смертельно больная Наташа Кустова приехала пересаживать почку. Почку, которая в конце первого сезона досталась ей от матери Миши, пациента центра трансплантологии. Но пересадка вышла с побочным эффектом — теперь Наташа одержима страстью к Мише. Наташа пробирается обратно в Москву, чтобы найти Мише почку, но тот сильно обижен на Наташу и не хочет ее видеть. Миша намерен честно дождаться своей очереди на пересадку, однако перед ним — 71 человек. И тогда Наташа решает спасти каждого пациента, чтобы Мишу прооперировали легально и побыстрее. С этого решения Наташи стартует интрига второго сезона.

Любовь Аксёнова приступила к съемкам второго сезона «Почки»
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Люди сначала испытывают эмпатию, а потом любовь к другому человеку. А Наташе это совсем​ не понятно. И второй сезон "Почки", условно говоря,​ про то, как наша​ героиня пытается​ понять, как себе вставить недостающую деталь. Как научиться любить. Как любят нормальные люди. Как стать нормальным человеком», — рассказал продюсер Борис Хлебников.

После пережитого в первом сезоне Наташа сделала выводы, что-то в ее характере изменилось, однако и сейчас, пытаясь спасти Мишу, она снова удовлетворяет исключительно свой эгоизм.

Любовь Аксёнова приступила к съемкам второго сезона «Почки»
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам Любови Аксёновой, «что только с Наташей не происходит в продолжении! Она предстанет в новом ракурсе для зрителя и для себя, оставаясь крепким орешком. Такая метафора родилась: "Натаха, она как поезд, который несется на полных парах в красочную глухомань!". Этот фантастический полет сквозь хтонь наполнен страстью, сатирой и слезами любви. "Почка" — это своего рода "свойский" сериал. Он волнует совершенно разных людей, затрагивая непростые темы. Мне кажется, будет здорово продолжить этот диалог со зрителем. Хоть и несерьезный, но о важном».

Продюсерская команда сериала, помимо Хлебникова, состоит из Игоря Мишина, Александра Плотникова, Максима Филатова, Авдотьи Смирновой, Натальи Исаковой, Анны Тихоновой, Ирины Щербович-Вечер и Дмитрия Пенькова. За визуальную составляющую отвечают оператор Кирилл Голубев и художник-постановщик Екатерина Татарская.

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«Если в первом сезоне героиня боролась не на жизнь, а на смерть за саму себя, комедийно, по-животному, то в продолжении истории Наташа Кустова впервые будет бороться за жизнь другого человека, что максимально несвойственно ее натуре. С невиданным размахом Наташа будет идти к цели, подстрекаемая страшно мучающим ее наваждением и желанием близости, которое будет неожиданно и неловко для Наташи трансформироваться в какое-то непонятное ей, новое чувство любви. Главное художественное нововведение этой истории — это фантазии главной героини. Мешающие, мучащие, побуждающие. Именно они стали сценарным импульсом для написания нового сезона приключений Наташи Кустовой», — рассказала сценарист сериала Елизавета Тихонова.
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Любовь Аксёнова приступила к съемкам второго сезона «Почки» фотографии
Любовь Аксёнова приступила к съемкам второго сезона «Почки» фотографии
Любовь Аксёнова приступила к съемкам второго сезона «Почки» фотографии
Любовь Аксёнова приступила к съемкам второго сезона «Почки» фотографии
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