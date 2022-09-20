Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Художественный руководитель Ярославского драмтеатра имени Фёдора Волкова
, заслуженный артист России, популярный актер и театральный режиссер Сергей Пускепалис
погиб в автокатастрофе в Ростовском районе Ярославской области, сообщает агентство РИА Новости
со ссылкой на свои источники. Ему было 56 лет.
Согласно официальным данным полиции, 20 сентября около 11 утра в Ростовском районе на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» столкнулись «Форд транзит» и грузовой автомобиль. В ДТП погибли два человека, одного пострадавшего госпитализировали. На место происшествия выехали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Сергей Витауто Пускепалис
родился 15 апреля 1966 года в Курске. В 1985-м окончил Саратовское театральное училище. Десять лет проработал в Саратовском ТЮЗе
. В 2001-м окончил РАТИ. Ещё во время учебы в РАТИ ставил спектакли в Самарском театре «Понедельник»
. После выпуска как режиссер ставил спектакли в «Мастерской Петра Фоменко
», Театре-студии под руководством Олега Табакова
и Омском «Пятом театре»
. С 2003-го по 2007-й работал главным режиссером Магнитогорского драматического театра
. Вел курс на театральном факультете Магнитогорской консерватории. С 2009-го по 2011-й – главный режиссер Ярославского драмтеатра, в 2019-м был назначен его художественным руководителем.
Читать
Для разговоров с друзьями: 20 экранизаций 2022 года, которые все будут обсуждать
В кино дебютировал в 2003-м, сыграв в «Прогулке
» Алексея Учителя
. Всего на счету актера 66 ролей в кино и на телевидении. Среди наиболее значимых образов — Сергей Маслов в «Простых вещах
» Алексея Попогребского
, Сергей Витальевич Гулыбин в картине «Как я провёл этим летом
» того же Попогребского, Андрей Гарин в фильме-катастрофе Антона Мегердичева
«Метро
» и Валентин Григорьевич Севченко в «Ледоколе
» Николая Хомерики
.
Лауреат десятка престижных наград, включая «Нику», «Золотой орел» и «Серебряного медведя» Берлинале.
обсуждение >>