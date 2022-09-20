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Сергей Пускепалис погиб в ДТП

20 сентября
2022 год

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20 сентября 2022

Художественный руководитель Ярославского драмтеатра имени Фёдора Волкова, заслуженный артист России, популярный актер и театральный режиссер Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе в Ростовском районе Ярославской области, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники. Ему было 56 лет.

Сергей Пускепалис погиб в ДТП
фото: profile.ru

Согласно официальным данным полиции, 20 сентября около 11 утра в Ростовском районе на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» столкнулись «Форд транзит» и грузовой автомобиль. В ДТП погибли два человека, одного пострадавшего госпитализировали. На место происшествия выехали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Сергей Витауто Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. В 1985-м окончил Саратовское театральное училище. Десять лет проработал в Саратовском ТЮЗе. В 2001-м окончил РАТИ. Ещё во время учебы в РАТИ ставил спектакли в Самарском театре «Понедельник». После выпуска как режиссер ставил спектакли в «Мастерской Петра Фоменко», Театре-студии под руководством Олега Табакова и Омском «Пятом театре». С 2003-го по 2007-й работал главным режиссером Магнитогорского драматического театра. Вел курс на театральном факультете Магнитогорской консерватории. С 2009-го по 2011-й – главный режиссер Ярославского драмтеатра, в 2019-м был назначен его художественным руководителем.

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В кино дебютировал в 2003-м, сыграв в «Прогулке» Алексея Учителя. Всего на счету актера 66 ролей в кино и на телевидении. Среди наиболее значимых образов — Сергей Маслов в «Простых вещах» Алексея Попогребского, Сергей Витальевич Гулыбин в картине «Как я провёл этим летом» того же Попогребского, Андрей Гарин в фильме-катастрофе Антона Мегердичева «Метро» и Валентин Григорьевич Севченко в «Ледоколе» Николая Хомерики.

Лауреат десятка престижных наград, включая «Нику», «Золотой орел» и «Серебряного медведя» Берлинале.
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№ 2
elenayalt   20.09.2022 - 15:05
Ужасная новость.Очень жалко.Земля пухом.Вечная память. читать далее>>
№ 1
nataha1625   20.09.2022 - 14:13
Царствие небесное! Вечная память! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Сергей Пускепалис погиб в ДТП фотографии
Сергей Пускепалис погиб в ДТП фотографии
Сергей Пускепалис погиб в ДТП фотографии
Сергей Пускепалис погиб в ДТП фотографии
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