В начале зимы в Москве впервые пройдет фестиваль российского авторского кино «Зимний»

В этом году в Москве с 2 по 8 декабря впервые пройдет открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний
», благодаря которому зрители познакомятся с основными итогами киносезона. Учредителями смотра являются Министерство культуры Российской Федерации, «Москино» и «Кинокомпания Альянс», а фестивальными площадками станут кинотеатры «Художественный» и «Москино Космос», уточняет пресс-служба фестиваля.
«Зимний» проводится в целях укрепления престижа и популяризации авторского отечественного кино, а также содействия развитию его кинодистрибуции. Продюсерами фестиваля являются продюсер Максим Королёв
и генеральный директор киносети «Москино» Наталья Мокрицкая
.
«Советское и российское кино всегда имели авторский стиль. В 20-е годы прошлого столетия его создавали великие авторы мирового кинематографа Сергей Эйзенштейн и Лев Кулешов. В 50-е продолжали традицию Андрей Тарковский и Михаил Калатозов. Сегодня мы должны поддержать авторов российского кино, создать для них экспертное сообщество, вырастить новых молодых зрителей, готовых воспринимать сложные и нестрандартные картины», —
отмечает Наталья Мокрицкая.
В конкурсную программу будут отобраны художественные полнометражные российские фильмы продолжительностью не менее 60 минут, снятые в 2021-2022 годах. Заявки на участие в конкурсе необходимо прислать до 20 октября по адресу otbor@zimnyfest.ru
. В фестивальное жюри войдут известные деятели культуры и признанные мастера кинопроизводства. В рамках смотра, помимо главного приза, будут вручены награды за лучшую мужскую и женскую роль, режиссуру, сценарий и визуальное решение.
По словам Максима Королёва, «авторское кино всегда было важно и значимо для формирования культуры нашей страны. И этим наследием мы гордимся. Авторское кино в современных условиях пусть и не собирает кассу в кинотеатрах, но именно здесь, в этой нише рождаются новые имена со своим самобытным авторским взглядом, видением и стилем, здесь могут заявить о себе новые таланты, которые буду развивать индустрию большого кинематографа или продолжат свой уникальный путь в авторском кино. Посмотрите, кто снимает топовые стриминговые проекты последних лет – это авторы, заявившие о себе на фестивалях авторского кино. Наша сверхзадача – таких режиссёров найти и поддержать. И им нужны площадка, продвижение и поддержка. Мы хотим показать срез современного российского авторского кино, на "Зимнем" определить погоду на сегодня, доказать, что на наше арт-кино есть спрос и зритель. Кроме того, мы хотим активно заниматься продвижением фильмов не только внутри страны – от Калининграда до Владивостока, но и показать наше кино в разных уголках мира».
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