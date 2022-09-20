Драма Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» выйдет на Start 27 октября

Исполнительнице главной роли Лизе Ищенко запомнилась работа с режиссером Наталией Мещаниновой. «Написать и снять такой смелый и дерзкий проект — это храбрость. "Алиса не может ждать" — драма про тонкость и сложность подросткового периода, про то, как из ребенка вырастает взрослый и осознанный человек. Моя героиня Алиса — отчаянная, решительная и непредсказуемая, но застрявшая во внутренних переживаниях. Алиса напоминает мне бенгальский огонек, сверкающий ярко и опасно. Специально под нее я создала музыкальный плейлист, который в процессе съемок помогал мне настроиться на определенную тональность и нужные эмоции, — рассказывает актриса. — Благодаря Наташе на съемочной площадке происходила абсолютная магия, ей удалось построить вокруг себя мир, в который с интересом погружался каждый».
Зрителей ожидает история о хрупкости взросления, страхе одиночества и важности родительского внимания и поддержки. Алиса (Ищенко) — подросток, учителя устали вызывать в школу ее маму (Анна Михалкова), а та не может понять, что происходит с ребенком. Алиса же узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет. Еще немного — и наступит полная темнота. Чтобы успеть пожить по-настоящему, глупо тратить время на школу, решает Алиса. Лучше резко повзрослеть, заработать «легкие» деньги и уехать в красивый большой город. Но довольно скоро подростковые иллюзии разобьются о реальность, а мамина стратегия — делать вид, что все хорошо — ожидаемо приведет к противоположному результату.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам Анны Михалковой, «однозначных персонажей не существует. Любой человек представляет из себя сложное сочетание иногда довольно противоречивых качеств, и моя героиня не исключение. Она, конечно, сильная женщина, которая все тянет на себе и пытается решить в одиночку проблемы детей и мужа. Ей важно, чтобы травматичный опыт, с которым сталкиваются ее близкие, был для них как можно менее болезненным».
Идею сериала Наталии Мещаниновой подсказали продюсеры Ирина Сосновая и Евгений Айвазян. Сюжет основан на статье психолога о реальной девушке с похожим диагнозом. Узнав, что скоро ослепнет, героиня статьи пришла к выводу, что у нее не будет нормальной жизни ни в школе, ни в вузе, ни в обществе. Чтобы прожить жизнь ярко здесь и сейчас, до того, как наступит полная темнота, она разработала «бизнес-план», решив стать дорогой содержанкой.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Меня переживания этой девочки-подростка просто потрясли и попали в самое сердце. Оттолкнувшись от реального прототипа (с которым я, кстати, не знакома, и, наверное, это правильно с точки зрения сохранения конфиденциальности), я начала раскручивать сюжет вместе с моим соавтором Степаном Девониным, сыгравшим в сериале одну из центральных ролей, — делится Наталия. — У главной героини Алисы отнимают ее жизнь и право на правду. Ложь рождает внутри нее мощный протест... Видимо, я до сих пор не проработала свой подростковый период и пытаюсь разобраться сама с собой, а может, я так исследую трудности взросления, потому что хочу быть адекватной мамой для своей дочери. В любом случае, мне интересно, что происходит с людьми в этом возрасте, как их оценивают взрослые. Мне любопытна та пропасть, существующая между миром родителей и подростками, которых бросает из крайности в крайность. В процессе съемок я отождествляла себя с героиней в ее реакциях, поступках, печали и кромешной тьме, к которой она неминуемо приближается. Думаю, именно в этот момент я начала ее понимать как себя».
Роль старшей сестры Алисы, которая находится в абьюзивных отношениях с мужем, но не может разорвать их из-за отсутствия внутренней смелости, исполнила Таисия Вилкова. «"Алиса не может ждать" — сериал о токсичной лжи, которой можно все разрушить. Здесь каждый персонаж со своей болью, многие из героев совершают ужасные поступки, но при этом ты все равно подключаешься к ним и сопереживаешь. Эта история очень похожа на реальную жизнь, как мне кажется, — делится Таисия. — Моя героиня Юля живет в несчастливом браке и ищет себя. В то же время она думает, что не оправдывает ожидания родителей, и ее это очень фрустрирует. И вот из-за того, что ей очень сложно как-то радоваться жизни, она весь свой гнев и всю свою боль срывает на близких».
Дмитрий Лысенков предстал в качестве педагога в музыкальной школе, у которого Алиса учится играть на укулеле. По словам актера, «все окружение Алисы — это чудовищные инфантилы, ищущие в ней опору, как будто она взрослый человек, который должен им как-то помочь. Но на самом деле Алиса — ребенок, остро нуждающийся в поддержке. На ее долю выпадают серьезные испытания, с которыми и зрелой личности непросто справиться. В это время взрослые ведут себя как дети и не чувствуют свою ответственность за судьбу девочки».
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