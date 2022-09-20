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Драма Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» выйдет на Start 27 октября

20 сентября
2022 год

Новости кино >>
20 сентября 2022
Премьера восьмисерийной драмы Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Start 27 октября. Согласно пресс-службе платформы, дату объявила генеральный продюсер Ирина Сосновая, представившая сериал на фестивале «Новый сезон» вместе с Мещаниновой и актрисами Елизаветой Ищенко и Таисией Вилковой.

Драма Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» выйдет на Start 27 октября
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Исполнительнице главной роли Лизе Ищенко запомнилась работа с режиссером Наталией Мещаниновой. «Написать и снять такой смелый и дерзкий проект — это храбрость. "Алиса не может ждать" — драма про тонкость и сложность подросткового периода, про то, как из ребенка вырастает взрослый и осознанный человек. Моя героиня Алиса — отчаянная, решительная и непредсказуемая, но застрявшая во внутренних переживаниях. Алиса напоминает мне бенгальский огонек, сверкающий ярко и опасно. Специально под нее я создала музыкальный плейлист, который в процессе съемок помогал мне настроиться на определенную тональность и нужные эмоции, — рассказывает актриса. — Благодаря Наташе на съемочной площадке происходила абсолютная магия, ей удалось построить вокруг себя мир, в который с интересом погружался каждый».

Зрителей ожидает история о хрупкости взросления, страхе одиночества и важности родительского внимания и поддержки. Алиса (Ищенко) — подросток, учителя устали вызывать в школу ее маму (Анна Михалкова), а та не может понять, что происходит с ребенком. Алиса же узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет. Еще немного — и наступит полная темнота. Чтобы успеть пожить по-настоящему, глупо тратить время на школу, решает Алиса. Лучше резко повзрослеть, заработать «легкие» деньги и уехать в красивый большой город. Но довольно скоро подростковые иллюзии разобьются о реальность, а мамина стратегия — делать вид, что все хорошо — ожидаемо приведет к противоположному результату.

Драма Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» выйдет на Start 27 октября
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По словам Анны Михалковой, «однозначных персонажей не существует. Любой человек представляет из себя сложное сочетание иногда довольно противоречивых качеств, и моя героиня не исключение. Она, конечно, сильная женщина, которая все тянет на себе и пытается решить в одиночку проблемы детей и мужа. Ей важно, чтобы травматичный опыт, с которым сталкиваются ее близкие, был для них как можно менее болезненным».

Идею сериала Наталии Мещаниновой подсказали продюсеры Ирина Сосновая и Евгений Айвазян. Сюжет основан на статье психолога о реальной девушке с похожим диагнозом. Узнав, что скоро ослепнет, героиня статьи пришла к выводу, что у нее не будет нормальной жизни ни в школе, ни в вузе, ни в обществе. Чтобы прожить жизнь ярко здесь и сейчас, до того, как наступит полная темнота, она разработала «бизнес-план», решив стать дорогой содержанкой.

Драма Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» выйдет на Start 27 октября
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Меня переживания этой девочки-подростка просто потрясли и попали в самое сердце. Оттолкнувшись от реального прототипа (с которым я, кстати, не знакома, и, наверное, это правильно с точки зрения сохранения конфиденциальности), я начала раскручивать сюжет вместе с моим соавтором Степаном Девониным, сыгравшим в сериале одну из центральных ролей, — делится Наталия. — У главной героини Алисы отнимают ее жизнь и право на правду. Ложь рождает внутри нее мощный протест... Видимо, я до сих пор не проработала свой подростковый период и пытаюсь разобраться сама с собой, а может, я так исследую трудности взросления, потому что хочу быть адекватной мамой для своей дочери. В любом случае, мне интересно, что происходит с людьми в этом возрасте, как их оценивают взрослые. Мне любопытна та пропасть, существующая между миром родителей и подростками, которых бросает из крайности в крайность. В процессе съемок я отождествляла себя с героиней в ее реакциях, поступках, печали и кромешной тьме, к которой она неминуемо приближается. Думаю, именно в этот момент я начала ее понимать как себя».

В сериале также заняты Михаил Трухин, Надежда Лумпова, Павел Ворожцов, Полина Цыганова и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Евгений Цветков и художник-постановщик Мария Парфенова-Чухрай.

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Роль старшей сестры Алисы, которая находится в абьюзивных отношениях с мужем, но не может разорвать их из-за отсутствия внутренней смелости, исполнила Таисия Вилкова. «"Алиса не может ждать" — сериал о токсичной лжи, которой можно все разрушить. Здесь каждый персонаж со своей болью, многие из героев совершают ужасные поступки, но при этом ты все равно подключаешься к ним и сопереживаешь. Эта история очень похожа на реальную жизнь, как мне кажется, — делится Таисия. — Моя героиня Юля живет в несчастливом браке и ищет себя. В то же время она думает, что не оправдывает ожидания родителей, и ее это очень фрустрирует. И вот из-за того, что ей очень сложно как-то радоваться жизни, она весь свой гнев и всю свою боль срывает на близких».

Дмитрий Лысенков предстал в качестве педагога в музыкальной школе, у которого Алиса учится играть на укулеле. По словам актера, «все окружение Алисы — это чудовищные инфантилы, ищущие в ней опору, как будто она взрослый человек, который должен им как-то помочь. Но на самом деле Алиса — ребенок, остро нуждающийся в поддержке. На ее долю выпадают серьезные испытания, с которыми и зрелой личности непросто справиться. В это время взрослые ведут себя как дети и не чувствуют свою ответственность за судьбу девочки».
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№ 1
Antea13   20.09.2022 - 17:13
Ну наконец-то! Жду. Только вот опять по серии в неделю и сколько хронометраж одной? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Алиса не может ждать

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Драма Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» выйдет на Start 27 октября фотографии
Драма Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» выйдет на Start 27 октября фотографии
Драма Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» выйдет на Start 27 октября фотографии
Драма Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» выйдет на Start 27 октября фотографии
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