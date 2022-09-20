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Завершились съемки мелодрамы «Затаив дыхание» с Александрой Никифоровой

20 сентября
2022 год

Новости кино >>
20 сентября 2022
В Минске завершились съемки сериала «Затаив дыхание» по заказу KITSTUDIO для Первого канала производства «Продюсерский центр Иван». Главную роль в мелодраме Руслана Паушу исполнила Александра Никифорова, уточняет пресс-служба студии.

Завершились съемки мелодрамы «Затаив дыхание» с Александрой Никифоровой
фото: пресс-служба студии KITSTUDIO

«У нас были съемки с каскадерами, с трюками, с машинами, со взрывами, с пожарами – сцены были как эмоциональными, так и непростыми физически. Но, я думаю, что у нас всё получилось, и я видела какие-то кадры в плейбеке, я думаю, что это всё того стоило. Я не впервые работаю с Русланом. Впечатления остались приятные, но в этот раз он меня удивил. Хочу сказать, что я получила огромное удовольствие, потому что команда была собрана прекрасная, все были очень профессиональные, — делится своими впечатлениями Александра Никифорова. — Я думаю, что зрителям стоит посмотреть "Затаив дыхание". Это неординарная история с захватывающих сюжетом, она поднимает много острых тем: отношений с родителями, материнской любви. И мы работали над ней честно, с любовью, с удовольствием. В ней также есть много зрелищных моментов, трюковых, уверена, зрителям будет интересно».

Героиня Никифоровой — Настя Лопатина — счастлива. Любимая работа, дом за городом, родные рядом: любящий муж, чудесная дочка и мудрая мама. Одна проблема — мама в инвалидном кресле и ей нужна операция. Но и это скоро решится: Лопатины почти накопили нужную сумму. В остальном жизнь Насти кажется идеальной. Только живет Настя почему-то в тревоге: постоянно волнуется за родных, никуда не отпускает от себя дочь. Как будто боится, что что вся ее счастливая жизнь может рассыпаться в один момент. И однажды ее страхи начинают сбываться.



По словам режиссера Руслана Паушу, «жанр нашего сериала мелодраматический, а мелодрама – это эмоциональное повествование, когда сюжет развивается эмоциями персонажа. А значит, нам предстояла работа над развитием персонажей и много крупных планов главных героев, такова одна из задач, которую ставит жанр и которую нам нужно было решать. Например, мы немного необычно для сериалов выстраивали кадр – снимали эпизод с точки зрения персонажа, который в тот момент находился в центре сюжетной линии. Мы мизансцену выстраивали так, чтобы первичны были его или ее эмоции. В самом начале съемок я пожелал группе, чтобы съемки прошли в удовольствие. Мы хорошо подготовились, у нас прекрасные артисты, замечательная группа. И весь непростой, трудоемкий съемочный период мы провели как в трудовом летнем лагере: была очень теплая, семейная атмосфера. Когда у артистов заканчивались съемочные смены, мы все очень трогательно прощались».

Компанию Никифоровой в сериале составили Вероника Пляшкевич, Александр Пашков, Елизавета Дмитриева, Ирина Полянская, Илья Акинтьев, Олег Каменщиков и Максим Дубовский. За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Трифонов, художник-постановщик Александр Гринько, художник по костюмам Алеся Максимович и художник по гриму Оксана Кукарцева. Премьера состоится на Первом канале.
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Александру Никифорову настигнут тени прошлого в мелодраме «Затаив дыхание»
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Завершились съемки мелодрамы «Затаив дыхание» с Александрой Никифоровой фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Затаив дыхание» с Александрой Никифоровой фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Затаив дыхание» с Александрой Никифоровой фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Затаив дыхание» с Александрой Никифоровой фотографии
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