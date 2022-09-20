Павел Деревянко проживет жизнь в обратном времени в драме «Сансара»

По словам Деревянко, «наша история "Сансара" про обычного человека. Он кредитный менеджер, который одобряет или не одобряет кредиты, который по своему собственному мнению живет нормально, но на самом деле обманывает людей, проводит нечистые истории с кредитами, плохо общается с мамой. Живет, в общем-то, как многие и ему кажется, что хорошо, но на самом деле это не так. И только попадая во временную петлю, он понимает, что где-то совершил ошибку и пытается её исправить».
Сериал Сергея Коротаева расскажет историю человека, оказавшегося в контрамоции: он живет в обратном времени. Каждый новый день для него начинается утром предыдущего. Герою Павла Деревянко необходимо найти способ вырваться из этого круга и вернуться в нормальное течение времени.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Когда я первый раз взял в руки сценарий, меня привлекла возможность рассказать историю о человеке с простыми, довольно приземленными потребностями, который попадает в невероятные обстоятельства, заставляющие его переосмыслить свою собственную жизнь. Наша история – это путешествие героя внутрь собственного "Я". В мистических обостренных обстоятельствах, в которые ввергает его судьба, я как режиссер могу препарировать внутренний мир героя нашего времени – своего рода статиста, плывущего по течению», — рассказал режиссер Сергей Коротаев.
Термин контрамоция используется братьямиСтругацкими в романе «Понедельник начинается в субботу» и обозначает обратное движение во времени, когда тело имеет направление, противоположное мировым стрелам времени. Сансара — это круговорот рождения и смерти, где душа стремится к освобождению от результатов своих прошлых действий (кармы), и одно из центральных понятий в индуизме и буддизме, где сансара рассматривается как неблагоприятное положение, из которого необходимо выйти.
«Изначально проект разрабатывался под другим названием. Однако, в процессе создания сценария нами было принято решение изменить название на «Сансара». Василий Вакуленко (Баста) дал нам право на использование трека. И в результате доработка сценария уже осуществлялась под влиянием этой песни. Мы благодарны всей команде Okko за четкую и слаженную совместную работу над проектом», — говорит генеральный продюсер компании «Медиаслово» Данила Шарапов.
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