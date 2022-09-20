Павел Деревянко проживет жизнь в обратном времени в драме «Сансара»

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Второй сезон «Игры на выживание» стартует 29 сентября

Драма Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» выйдет на Start 27 октября

20 сентября

В начале зимы в Москве впервые пройдет фестиваль российского авторского кино «Зимний»

Площадками нового смотра, который состоится с 2 по 8 декабря, станут кинотеатры «Художественный» и «Москино Космос»