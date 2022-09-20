Второй сезон «Игры на выживание» стартует 29 сентября

Премьера второго сезона триллера «Игра на выживание
» состоится эксклюзивно на Premier 29 сентября, а позднее сериал будет показан на ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
В продолжении герои вновь окажутся втянуты в жестокую игру, на кону которой огромный денежный приз, но главное – жизнь. Сюжет второго сезона расскажет о событиях, произошедших после того, как 16 человек пропали в тайге на съемках реалити «Выживший» с призом в один миллион евро для последнего оставшегося на шоу участника. Победитель прошлого сезона вновь окажется участником шоу, но теперь совсем не для того, чтобы выиграть.
Съёмки «Игры на выживание—2
» проходили в жаркой пустыне на контрасте с первым сезоном, снятом в тайге. Условия, в которых окажутся герои сериала, станут еще тяжелее, а испытания более сложными.
Режиссёром второго сезона стал Карен Оганесян
, а сценарий написал Сергей Калужанов
. В главных ролях заняты Игорь Верник
, Линда Лапиньш
, Владимир Верёвочкин
, Анна Зайкова
, Андрей Чадов
, Самвел Мужикян
и Никита Плащевский
.
обсуждение >>