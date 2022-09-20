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Второй сезон «Игры на выживание» стартует 29 сентября

20 сентября
2022 год

Новости кино >>
20 сентября 2022
Премьера второго сезона триллера «Игра на выживание» состоится эксклюзивно на Premier 29 сентября, а позднее сериал будет показан на ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



В продолжении герои вновь окажутся втянуты в жестокую игру, на кону которой огромный денежный приз, но главное – жизнь. Сюжет второго сезона расскажет о событиях, произошедших после того, как 16 человек пропали в тайге на съемках реалити «Выживший» с призом в один миллион евро для последнего оставшегося на шоу участника. Победитель прошлого сезона вновь окажется участником шоу, но теперь совсем не для того, чтобы выиграть.

Съёмки «Игры на выживание—2» проходили в жаркой пустыне на контрасте с первым сезоном, снятом в тайге. Условия, в которых окажутся герои сериала, станут еще тяжелее, а испытания более сложными.

Второй сезон «Игры на выживание» стартует 29 сентября

Режиссёром второго сезона стал Карен Оганесян, а сценарий написал Сергей Калужанов. В главных ролях заняты Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин, Анна Зайкова, Андрей Чадов, Самвел Мужикян и Никита Плащевский.
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