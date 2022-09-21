Начались съемки третьего сезона «Лихача» с Никитой Панфиловым

В Санкт-Петербурге стартовали съемки третьего сезона детектива НТВ «Лихач». Согласно пресс-службе телеканала, Никита Панфилов вернется к роли байкера и полковника Сергея Сотникова.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету Лихач (Панфилов) занимает должность начальника уголовного розыска города Сочи, но все равно в тайне мечтает о свободе. Гоняя на кроссовых мотоциклах по экстремальным горным трассам черноморского побережья вместе с красавицей Фатимой Акобия (Кристина Айвазовская), они решают открыть свою собственную мотошколу. А пока мечты о школе еще не стали реальностью, Сотников с помощью своих бессменных помощников Ивана Кубатко (Денис Пьянов) и Оксаны Григорьевой (Ольга Павлюкова) продолжает расследовать различные преступления, происходящие в курортном городе. Однако главной его целью становится раскрытие криминальной тайны, связанной с неуловимым маньяком и серийным убийцей, жертвами которого становятся молодые сочинские девушки. В поисках преступника главному герою помогает его друг детства – шахматный гроссмейстер и успешный бизнесмен Арсений Полтавский (Игорь Ботвин), живущий на яхте, лениво рассекающей воды Чёрного моря возле берегов Сочи.
«Очень радостно вновь приступить к съемкам. Особенно я скучал по своему экранному байку. Вне съемок я не гоняю, для меня всегда было ближе четыре колеса, нежели два. Но погонять люблю! Все штрафы, которые мне приходят за всю мою водительскую жизнь – за превышение скорости. Как-то сложно мне ехать 60, там, где можно ехать 100. Поэтому погонять на съемочной площадке – это отдельное удовольствие», – делится Никита Панфилов.
Уступив просьбам Кубатко пополнить, наконец, отдел новыми кадрами, Сотников знакомится с племянником прокурора, самоуверенным и нагловатым капитаном Ромой Ягодиным (Алексей Шильников), которого сам генерал Карапетян (Артур Мкртчян) пристраивает в отдел. Поначалу, совершенно непонравившийся операм Ягодин, разъезжающий на своем шикарном спортивном автомобиле, который ему достался в наследство от погибшего отца бизнесмена, оказывается дельным парнем и толковым опером.
Съемки 24-серийного детектива пройдут в Сочи и Санкт-Петербурге. За постановку отвечает режиссер Дмитрий Матов, а за визуальную составляющую — оператор Дмитрий Кабанов и художник-постановщик Марина Белозёрова. В новом сезоне зрителей ждет немало приятных сюрпризов. Так, в одном из фильмов третьего сезона Лихач и его команда будут расследовать убийство режиссера, произошедшее на берегу моря прямо в разгар съемок очередного сериального хита с яркой российской звездой в главной роли. А в другом фильме Лихач снова встретится с героем приключенческого детектива «Дельфин», капитаном Кораблёвым (Сергей Жарков), с которым они впервые пересекутся во втором сезоне.
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