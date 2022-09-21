В Азии планируют снимать ремейки российских сериалов

Подведены итоги участия российских кино- и анимационных компаний в южнокорейском рынке Broadcast Worldwide 2022, проходившем в начале сентября. Участие киноиндустрии России в формате онлайн под единым брендом Russian Content Worldwide было организовано Роскино, уточняет пресс-служба компании.
фото: пресс-служба Роскино
Отмечен рост запросов международных закупщиков на форматные права, поскольку за рубежом все чаще снимают ремейки. Также азиатские компании проявили интерес к российским триллерам, историческому игровому и документальному контенту и комедиям. Наиболее активно российскими проектами интересовались представители Китая, Индии, Южной Кореи и Малайзии. Всего было представлено более 160 проектов от 34 отечественных компаний.
По словам генерального директора Роскино Инны Шалыто, «тренд на покупку форматов и адаптацию контента компании отмечают не впервые – на предыдущих рынках в ОАЭ и Вьетнаме зарубежные партнеры также интересовались форматными правами. Интерес такого плана к российским проектам говорит о том, что в нашей киноиндустрии появляется все больше универсальных историй, которые могут быть адаптированы к реалиям той или иной культуры, и таким образом, обладают большим международным потенциалом. Также, в рамках прошедших рынков на Ближнем Востоке, во Вьетнаме и Южной Корее мы увидели живой интерес со стороны закупщиков Индии, а также Японии, – это важно в контексте наших планов до конца 2022 года: мы намерены продолжить коммуникацию с азиатскими байерами в рамках ближайших рынков в этих странах, сейчас мы активно прорабатываем участие в одном из рынков контента в Японии, а также индийском Film Bazaar».
фото: кадр из сериала «Два холма»
Зарубежные компании заинтересовались продукцией онлайн-кинотеатра Start в жанрах криминальной экшна-драмы и sci-fi. Представителям Малайзии приглянулись «Два холма» — они считают, что комедийная антиутопия может с успехом продаваться в их регионе на цифровых ресурсах. Байеры из Индии высоко оценили драмеди «ИП Пирогова» и «Вампиров средней полосы». Кинокомпания СТВ обсудила с зарубежными партнерами релиз мультфильма «Барбоскины на даче» на территории Южной Кореи и дальнейшее приобретение прав на второй фильм «Барбоскин дэнс» и анимационный сериал «Барбоскины». Рассматривается закупка Free TV прав на анимационные сериалы компании «Лунтик и его друзья», «Барбоскины» на Монголию, а также приобретение прав на анимационные фильмы компании на территорию Китая.
«Совтелеэкспорт» отметил интерес представителей Китая, Южной Кореи, Японии, Монголии, Филиппин, Испании и Индонезии к историческому сериалу «Елизавета». Также обсуждается возможность продажи прав на семейную сагу «Стенограмма судьбы» и неигровую «Верхнюю точку» в Испанию. Вещатель из Индонезии рассматривает к приобретению документальные фильмы «Верхняя точка», «Человек неунывающий», «Кресты» и другие, а также художественные картины «Земля Эльзы», «Кандагар», «Два билета домой» и «Шпион». Японская VOD-платформа планирует включить в свой каталог историческую драму «София». Новая документалистика заинтересовала дистрибьютора из Китая: обсуждается возможность лицензирования фильмов «Ямал. Заповедная зона» и «Верхняя точка».
фото: кадр из сериала «И снова здравствуйте!»
В онлайн-кинотеатре IVI рассказали об успехе сериала «И снова здравствуйте!» — компания рассматривает поступившие предложения от байеров. Также популярными среди закупщиков из Китая, Гонконга, Южной Кореи и Индии стали детективная драма «Замерзшие», мистический триллер-загадка «Пансион», по которому сейчас ведутся переговоры, и сериал на грани триллера и медицинской драмы «13-я Клиническая». Компания «Один-Медиа» получила предложения от дистрибьюторов из Китая на ряд документальных фильмов, включая «Великий Северный Путь». Кроме того, международных закупщиков заинтересовала историческая докудрама «Кремль: эпоха царей» и завершены переговоры о поставке девяносто одного выпуска телешоу «Военная приемка» тайваньскому каналу Cai Chang. Каталог фильмов компании Russian World Vision привлек вьетнамского агрегатора VOD-прав. Триллер «Домой!» и хоррор «Атакан. Кровавая легенда» вызвал интерес у представителей Японии, Малайзии, Гонконга. Китайский дистрибьютор заинтересовался спортивной драмой «Одиннадцать молчаливых мужчин», мелодрамой «Велга» и документальным фильмом Solo.
НТВ представил ряд проектов, включая остросюжетный детектив «Рикошет», драму «Киллер» и триллер «Акула». Компания провела переговоры с мировым дистрибутором контента O4 Media, активно работающим на рынках Азии, Латинской Америки и Европы, крупным китайским дистрибутором форматов и сериалов BlueMedia Times и корейской компанией AK Entertainment, проявившей заинтересованность в военных драмах НТВ. Компанией «Марс Медиа Энтертейнмент» были представлены семейный фильм «Пальма» и сериалы «Янычар» и «Золотая Орда». Продукция компании привлекла внимание закупщиков из Малайзии, Индии, Сингапура, Китая, ОАЭ и Индонезии. «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» показала sci-fi триллер «Обратимая реальность», сериал «Чики», семейную комедию «Ивановы-Ивановы» и криминальный боевик «Варяг». Компания провела переговоры с представителями Китая, Южной Кореи, Турции, Индии, Гонконга, Монголии, Вьетнама. Также планируются встречи с компаниями Малайзии и Колумбии.
фото: кадр из мультсериала «Ну, погоди! Каникулы»
«Союзмультфильм» представил «Тайны медовой долины», «Приключения Пети и Волка», «Ну, погоди! Каникулы» и другие работы. Дистрибьюторы выразили большую заинтересованность в проектах студии, особенно оценив жанр комедийное преследование, в котором выполнен мультсериал «Ну, погоди!». Группа компаний «Рики» посетила рынок с анимационные сериалами «Фиксики», «Бодо Бородо», «Тима и Тома», «Малышарики» и полнометражным фильмом «Финник». В Корее проекты компании доступны уже давно: «Фиксики» выходят на детском телеканале EBS, в прошлом году «Малышарики» стартовали на платформе BabyBeaver, а в августе этого года на канале Daekyo NoriQ состоялась премьера «Тимы и Томы». Анимационная студия «Платошка» представила мультсериал «Цветняшки» с элементами игрового обучения для аудитории до пяти лет. В компании рассказали, что провели переговоры с несколькими корейскими площадками.
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