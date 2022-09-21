Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Завод»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Азии планируют снимать ремейки российских сериалов

21 сентября
2022 год

Новости кино >>
21 сентября 2022

Подведены итоги участия российских кино- и анимационных компаний в южнокорейском рынке Broadcast Worldwide 2022, проходившем в начале сентября. Участие киноиндустрии России в формате онлайн под единым брендом Russian Content Worldwide было организовано Роскино, уточняет пресс-служба компании.

В Азии планируют снимать ремейки российских сериалов
фото: пресс-служба Роскино

Отмечен рост запросов международных закупщиков на форматные права, поскольку за рубежом все чаще снимают ремейки. Также азиатские компании проявили интерес к российским триллерам, историческому игровому и документальному контенту и комедиям. Наиболее активно российскими проектами интересовались представители Китая, Индии, Южной Кореи и Малайзии. Всего было представлено более 160 проектов от 34 отечественных компаний.

По словам генерального директора Роскино Инны Шалыто, «тренд на покупку форматов и адаптацию контента компании отмечают не впервые – на предыдущих рынках в ОАЭ и Вьетнаме зарубежные партнеры также интересовались форматными правами. Интерес такого плана к российским проектам говорит о том, что в нашей киноиндустрии появляется все больше универсальных историй, которые могут быть адаптированы к реалиям той или иной культуры, и таким образом, обладают большим международным потенциалом. Также, в рамках прошедших рынков на Ближнем Востоке, во Вьетнаме и Южной Корее мы увидели живой интерес со стороны закупщиков Индии, а также Японии, – это важно в контексте наших планов до конца 2022 года: мы намерены продолжить коммуникацию с азиатскими байерами в рамках ближайших рынков в этих странах, сейчас мы активно прорабатываем участие в одном из рынков контента в Японии, а также индийском Film Bazaar».

В Азии планируют снимать ремейки российских сериалов
фото: кадр из сериала «Два холма»

Зарубежные компании заинтересовались продукцией онлайн-кинотеатра Start в жанрах криминальной экшна-драмы и sci-fi. Представителям Малайзии приглянулись «Два холма» — они считают, что комедийная антиутопия может с успехом продаваться в их регионе на цифровых ресурсах. Байеры из Индии высоко оценили драмеди «ИП Пирогова» и «Вампиров средней полосы». Кинокомпания СТВ обсудила с зарубежными партнерами релиз мультфильма «Барбоскины на даче» на территории Южной Кореи и дальнейшее приобретение прав на второй фильм «Барбоскин дэнс» и анимационный сериал «Барбоскины». Рассматривается закупка Free TV прав на анимационные сериалы компании «Лунтик и его друзья», «Барбоскины» на Монголию, а также приобретение прав на анимационные фильмы компании на территорию Китая.

«Совтелеэкспорт» отметил интерес представителей Китая, Южной Кореи, Японии, Монголии, Филиппин, Испании и Индонезии к историческому сериалу «Елизавета». Также обсуждается возможность продажи прав на семейную сагу «Стенограмма судьбы» и неигровую «Верхнюю точку» в Испанию. Вещатель из Индонезии рассматривает к приобретению документальные фильмы «Верхняя точка», «Человек неунывающий», «Кресты» и другие, а также художественные картины «Земля Эльзы», «Кандагар», «Два билета домой» и «Шпион». Японская VOD-платформа планирует включить в свой каталог историческую драму «София». Новая документалистика заинтересовала дистрибьютора из Китая: обсуждается возможность лицензирования фильмов «Ямал. Заповедная зона» и «Верхняя точка».

В Азии планируют снимать ремейки российских сериалов
фото: кадр из сериала «И снова здравствуйте!»

В онлайн-кинотеатре IVI рассказали об успехе сериала «И снова здравствуйте!» — компания рассматривает поступившие предложения от байеров. Также популярными среди закупщиков из Китая, Гонконга, Южной Кореи и Индии стали детективная драма «Замерзшие», мистический триллер-загадка «Пансион», по которому сейчас ведутся переговоры, и сериал на грани триллера и медицинской драмы «13-я Клиническая». Компания «Один-Медиа» получила предложения от дистрибьюторов из Китая на ряд документальных фильмов, включая «Великий Северный Путь». Кроме того, международных закупщиков заинтересовала историческая докудрама «Кремль: эпоха царей» и завершены переговоры о поставке девяносто одного выпуска телешоу «Военная приемка» тайваньскому каналу Cai Chang. Каталог фильмов компании Russian World Vision привлек вьетнамского агрегатора VOD-прав. Триллер «Домой!» и хоррор «Атакан. Кровавая легенда» вызвал интерес у представителей Японии, Малайзии, Гонконга. Китайский дистрибьютор заинтересовался спортивной драмой «Одиннадцать молчаливых мужчин», мелодрамой «Велга» и документальным фильмом Solo.

НТВ представил ряд проектов, включая остросюжетный детектив «Рикошет», драму «Киллер» и триллер «Акула». Компания провела переговоры с мировым дистрибутором контента O4 Media, активно работающим на рынках Азии, Латинской Америки и Европы, крупным китайским дистрибутором форматов и сериалов BlueMedia Times и корейской компанией AK Entertainment, проявившей заинтересованность в военных драмах НТВ. Компанией «Марс Медиа Энтертейнмент» были представлены семейный фильм «Пальма» и сериалы «Янычар» и «Золотая Орда». Продукция компании привлекла внимание закупщиков из Малайзии, Индии, Сингапура, Китая, ОАЭ и Индонезии. «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» показала sci-fi триллер «Обратимая реальность», сериал «Чики», семейную комедию «Ивановы-Ивановы» и криминальный боевик «Варяг». Компания провела переговоры с представителями Китая, Южной Кореи, Турции, Индии, Гонконга, Монголии, Вьетнама. Также планируются встречи с компаниями Малайзии и Колумбии.

В Азии планируют снимать ремейки российских сериалов
фото: кадр из мультсериала «Ну, погоди! Каникулы»

«Союзмультфильм» представил «Тайны медовой долины», «Приключения Пети и Волка», «Ну, погоди! Каникулы» и другие работы. Дистрибьюторы выразили большую заинтересованность в проектах студии, особенно оценив жанр комедийное преследование, в котором выполнен мультсериал «Ну, погоди!». Группа компаний «Рики» посетила рынок с анимационные сериалами «Фиксики», «Бодо Бородо», «Тима и Тома», «Малышарики» и полнометражным фильмом «Финник». В Корее проекты компании доступны уже давно: «Фиксики» выходят на детском телеканале EBS, в прошлом году «Малышарики» стартовали на платформе BabyBeaver, а в августе этого года на канале Daekyo NoriQ состоялась премьера «Тимы и Томы». Анимационная студия «Платошка» представила мультсериал «Цветняшки» с элементами игрового обучения для аудитории до пяти лет. В компании рассказали, что провели переговоры с несколькими корейскими площадками.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В российской кинопродукции заинтересовано более 50 стран
«Медиатора», «Оптимистов» и «Чик» представят международным закупщикам на MIPTV
На кинорынке American Film Market заинтересовались фильмами «Вдова» и «Пальма»
фильмы
13 клиническаяSoloАкулаАтакан. Кровавая легендаБарбоскиныБарбоскины TeamБарбоскины на дачеБодо БородоВампиры средней полосыВарягВелгаВеликий Северный путьДва билета домойДва холмаЕлизаветаЗамерзшиеЗемля ЭльзыЗолотая ОрдаИ снова здравствуйте!Ивановы-ИвановыИП ПироговаКандагарКиллерКрестыЛунтик и его друзьяМалышарикиНу, погоди!Ну, погоди! КаникулыОбратимая реальностьОдиннадцать молчаливых мужчинПальмаПансионПриключения Пети и ВолкаРикошетСофияСтенограмма судьбыТайна медовой долиныТима и ТомаФиксикиФинникЧеловек неунывающийЧикиШпионЯнычар

анонс

Деконструкция «Завод»

Скорбим

Сергей Пускепалис
20 сентября трагически погиб актёр Сергей Пускепалис.
Владимир Шинов
19 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Шинов.
Владимир Миодушевский
18 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Владимир Миодушевский
Игорь Масленников
17 сентября ушёл из жизни режиссёр Игорь Масленников.

День рождения >>

Виктор Вержбицкий
Александр Воеводин
Александр Волков (II)
Зиновий Гердт
Александр Голубков
Ольга Остроумова
Ольга Погодина
Саида Раметова
Аарне-Мати Юкскюла
Оливия Бонами
Магдалена Гурская
Франсуа Клюзе
Роб Морроу
Билл Мюррей
Роберт Хоффман (II)
Иван Шведов
все родившиеся 21 сентября >>

Афиша кино >>

Чёрная кошка, белый кот
комедия, криминальный фильм, мелодрама
Югославия, Германия, Греция, Франция, США, Австрия, 1998
Родитель
социальная драма, триллер
Россия, 2021
Голодные сердца
драма, мелодрама, триллер
Италия, 2014
Время между нами
мелодрама, музыкальный фильм, экранизация
США, 2022
Барракуда
нуар (черный фильм), триллер
США, Болгария, 2022
Вечное новое
криминальный фильм, триллер
Беларусь, 2022
Вместе веселее
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Воронья лощина
биография, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2022
Ералаш в кино! Выпуск 3
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Красная шапочка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Не волнуйся, солнышко
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Французский мастер
драма, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram