Японская резня бензопилой: новый трейлер самого ожидаемого аниме года (уже 7,5 миллионов просмотров!)

11 октября в эфир выходит «Человек-бензопила
» — аниме-адаптация уже культовой манги Тацуки Фудзимото
от студии MAPPA
(«Магическая битва
», финал «Атаки титанов
», «Юри на льду
»). Ознаменовать скорое и красочное прибытие расчленителя демонов призван свежий, с иголочки, трейлер. С момента публикации он успел собрать семь с половиной миллионов просмотров.
12 эпизодов первого сезона расскажут об истории мести юноши по имени Дэндзи, у которого вместо сердца — демонический пес Потита. Чуть подробнее об этом мы писали в новости
о предыдущем трейлере.
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Подкаст про «Юри на льду»
В трейлере засветился один из опенингов: трек KICK BACK от Кэнси Ёнэдзу
. Всего же для аниме были приглашены 12 исполнителей, по одному на эндинг каждого эпизода: ano, Eve, Aimer, Kanaria, syudou, QUEEN BEE, ZUTOMAYO, TK from Ling tosite sigure, TOOBOE, Vaundy, PEOPLE 1, MAXIMUM THE HORMONE (последних фанаты японской анимации помнят по бессмертному треку What’s Up People, звучащему в начале каждой серии второго сезона «Тетради смерти
»).
Параллельно с роликом авторы раскрыли дополнительную информацию о касте:
Потита — Сиори Идзава
(Нанати из «Созданного в бездне
»)
Химэно — Мария Исэ
(Кёдзюро Рэнгоку из «Истребителя демонов
»)
Кобэни Хигасияма — Карин Такахаси
(Суйка из «Доктора Стоуна
»)
Хирокадзу Арай — Таку Ясиро
(Вулкан из «Пламенной бригады пожарных
»)
Кисибэ — Кэндзиро Цуда
(Кэнто Нанами из «Магической битвы
»).
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