Японская резня бензопилой: новый трейлер самого ожидаемого аниме года (уже 7,5 миллионов просмотров!)

анонс

«Dомашний» покажет «Первокурсницу» с Анной Тараторкиной

Подведены итоги участия российских компаний в южнокорейском рынке Broadcast Worldwide 2022

В Азии планируют снимать ремейки российских сериалов

21 сентября

Начались съемки третьего сезона «Лихача» с Никитой Панфиловым

Продолжение детектива будет закручено вокруг поисков неуловимого серийного убийцы, жертвами которого становятся сочинские девушки