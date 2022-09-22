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Японская резня бензопилой: новый трейлер самого ожидаемого аниме года (уже 7,5 миллионов просмотров!)

22 сентября
2022 год

Новости кино >>
22 сентября 2022
11 октября в эфир выходит «Человек-бензопила» — аниме-адаптация уже культовой манги Тацуки Фудзимото от студии MAPPAМагическая битва», финал «Атаки титанов», «Юри на льду»). Ознаменовать скорое и красочное прибытие расчленителя демонов призван свежий, с иголочки, трейлер. С момента публикации он успел собрать семь с половиной миллионов просмотров.



12 эпизодов первого сезона расскажут об истории мести юноши по имени Дэндзи, у которого вместо сердца — демонический пес Потита. Чуть подробнее об этом мы писали в новости о предыдущем трейлере.

Слушать Подкаст про «Юри на льду»
В трейлере засветился один из опенингов: трек KICK BACK от Кэнси Ёнэдзу. Всего же для аниме были приглашены 12 исполнителей, по одному на эндинг каждого эпизода: ano, Eve, Aimer, Kanaria, syudou, QUEEN BEE, ZUTOMAYO, TK from Ling tosite sigure, TOOBOE, Vaundy, PEOPLE 1, MAXIMUM THE HORMONE (последних фанаты японской анимации помнят по бессмертному треку What’s Up People, звучащему в начале каждой серии второго сезона «Тетради смерти»).

Японская резня бензопилой: новый трейлер самого ожидаемого аниме года (уже 7,5 миллионов просмотров!)

Параллельно с роликом авторы раскрыли дополнительную информацию о касте:
Потита — Сиори Идзава (Нанати из «Созданного в бездне»)
Химэно — Мария Исэ (Кёдзюро Рэнгоку из «Истребителя демонов»)
Кобэни Хигасияма — Карин Такахаси (Суйка из «Доктора Стоуна»)
Хирокадзу Арай — Таку Ясиро (Вулкан из «Пламенной бригады пожарных»)
Кисибэ — Кэндзиро Цуда (Кэнто Нанами из «Магической битвы»).
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Японская резня бензопилой: новый трейлер самого ожидаемого аниме года (уже 7,5 миллионов просмотров!) фотографии
Японская резня бензопилой: новый трейлер самого ожидаемого аниме года (уже 7,5 миллионов просмотров!) фотографии
Японская резня бензопилой: новый трейлер самого ожидаемого аниме года (уже 7,5 миллионов просмотров!) фотографии
Японская резня бензопилой: новый трейлер самого ожидаемого аниме года (уже 7,5 миллионов просмотров!) фотографии
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