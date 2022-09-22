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Егор Корешков и Владимир Битоков снимаются во втором игровом фильме Евгения Григорьева «Сломя голову»

22 сентября
2022 год

Новости кино >>
22 сентября 2022

В Екатеринбурге стартовали съемки второго художественного фильма Евгения Григорьева — криминальной комедии «Сломя голову». Согласно пресс-службе «Свердловской киностудии», отвечающей за производство картины, главных героев—антагонистов сыграют Егор Корешков и Владимир Битоков, а компанию им составят Павел Деревянко, Надежда Михалкова и Рома Зверь.

Егор Корешков и Владимир Битоков снимаются во втором игровом фильме Евгения Григорьева «Сломя голову»
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»

По словам режиссера Евгения Григорьева, «это настоящая мужская история. Сейчас многие кинематографисты занимаются историями женщин в тяжелых жизненных ситуациях, а на самом деле мужчины в современном мире в гораздо более уязвимом положении. В центре сюжета "Сломя голову" — интеллигентный мужчина в тяжелой жизненной ситуации. И вокруг него развернутся невероятные события».

Зрителей ожидает история про скромного преподавателя античной литературы Андрей, который случайно становится свидетелем ограбления банка. Именно так он знакомится с Сергеем, представившимся начальником службы безопасности. Внезапная дружба двух противоположностей запустит целую серию внезапных, трагикомичных и странных событий, благодаря которым Андрей узнает про себя намного больше и познакомится со своим темным «я».

Егор Корешков и Владимир Битоков снимаются во втором игровом фильме Евгения Григорьева «Сломя голову»
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»

«Мы все — Андрей. Обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, порой, резко меняют нашу жизнь. Наверное, нельзя из-за них стать кардинально другим, но поменять свое отношение, обрести важный опыт можно. Что не убивает нас — делает нас сильнее. В это я верю. А насколько близок мне этот герой, я пойму, когда его сыграю. Сейчас он только рождается», — говорит Егор Корешков.

Фильм будет полностью снят в Екатеринбурге. Это одна из десяти картин, запущенных в производство на «Свердловской киностудии» после прихода новой управленческой команды: Виктора Шадрина, Евгения Григорьева и Ольги Ерофеевой-Муравьевой.

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«Для меня старт съемок "Сломя голову" — одновременно трогательный и исторический момент: это первый игровой фильм, который мы начали снимать после перезапуска "Свердловской киностудии". Сценарий фильма был изначально написан для съемок в Петербурге, и мы искали решение, как можно перенести съемки в Екатеринбург, чтобы в кино присутствовал и античный мир, живущий в Питере, и мир будущего, в который устремлен герой Павла Деревянко. Кстати, о кастинге — нам, как мне кажется, удалось собрать замечательный ансамбль: Егор Корешков, Надежда Михалкова, Мария Ахметзянова, Екатерина Беккер и неожиданно Володя Битоков, кинорежиссер, для него это первая большая роль. С Битоковым мы познакомились на фестивале "1/6". Они с режиссером Григорьевым договорились, что снимут друг друга в кино — и вот уже он в кадре, хотя на волоске висело утверждение другого артиста. История "Сломя голову" про двух мужчин. Она стремительная, как и само название, и, плюс, все сдобрено фирменным юмором в духе Евгения Григорьева», — рассказала продюсер Ольга Ерофеева.

В эпизодической роли сыграет Рома Зверь, который также снимается в документальном фильме Григорьева о группе «Звери» — «После успеха».

Егор Корешков и Владимир Битоков снимаются во втором игровом фильме Евгения Григорьева «Сломя голову»
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»

«Снимаюсь я редко по простой причине: мне нужно знать, что режиссер снимет хорошую достойную картину. Кино — дело тонкое. В стране не много режиссеров, которые снимают качественное кино. Женю Григорьева я знаю еще по фильму "Лето", плюс мы сейчас снимаем документальный фильм про "Зверей", то есть мы знакомы давно. Мы друг другу доверяем, поэтому я легко согласился сыграть роль в этом фильме. Уверен, это будет хорошо», — считает Рома Зверь.

За визуальную составляющую отвечают оператор Артём Анисимов, художник-постановщик Денис Бауэр, художник по костюму Наталия Седицкая и художник по гриму Екатерина Крыльцова. Сценарий написали совместно с режиссером Савва Минаев и Юлианна Кошкина. Фильм выйдет в прокат в 2023 году.
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Егор Корешков и Владимир Битоков снимаются во втором игровом фильме Евгения Григорьева «Сломя голову» фотографии
Егор Корешков и Владимир Битоков снимаются во втором игровом фильме Евгения Григорьева «Сломя голову» фотографии
Егор Корешков и Владимир Битоков снимаются во втором игровом фильме Евгения Григорьева «Сломя голову» фотографии
Егор Корешков и Владимир Битоков снимаются во втором игровом фильме Евгения Григорьева «Сломя голову» фотографии
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