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Документальный сериал «Дедline» выйдет в Международный день пожилых людей

22 сентября
2022 год

Новости кино >>
22 сентября 2022
Премьера неигрового сериала Евгения Григорьева «Дедline» из линейки Kion Originals состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 октября, в Международный день пожилых людей, сообщает пресс-служба кинокомпании «Первое кино», отвечающей за производство проекта.

Документальный сериал «Дедline» выйдет в Международный день пожилых людей
фото: пресс-служба кинокомпании «Первое кино»

Зрителей ожидает портрет поколения зрелого возраста, которое в большинстве своем почему-то принято списывать со счетов. Однако это колоссальное заблуждение, и авторы документального сериала искореняют этот стереотип. Сегодня пожилые люди нередко становятся героями резонансных социальных и рекламных кампаний, появляются на обложках журналов, снимаются в кино. Они активные пользователи, комментаторы, зрители и контент-мэйкеры, которые не только потребляют контент, но и зачастую создают его — среди популярных блогеров-миллионников немало людей пожилого возраста.

Идея сериала пришла к Евгению Григорьеву «вместе с Марусей Саяпиной. Так сложилось, что и у меня, и у Маруси рано не стало одного из родителей, и у нас не было перед глазами чувственного, естественного опыта старения человека. А наш третий возраст тоже уже не за горами. И мы оттолкнулись от личных переживаний и стали размышлять на темы этих страхов, исследовать тему. И с удивлением обнаружили, что медицина, технологии сделали так, что люди в течение XX-XXI веков стали жить дольше на несколько десятилетий. И мы пока не очень понимаем как прожить эти внезапные "лишние" годы: как нужно жить в 20, в 30, в 40, чтобы третий возраст стал временем новых возможностей. Раньше фразу «в душе я всегда молодой», я воспринимал как некую фигуру речи, а теперь думаю, что каждый человек – он, по сути своей, действительно "вечно молодой"».

Документальный сериал «Дедline» выйдет в Международный день пожилых людей
фото: пресс-служба кинокомпании «Первое кино»

«Декорацией», в которой разворачивается действие сериала, стало агентство для моделей в преклонном возрасте. Здесь авторы и выбирали героев, однако ориентировались они в первую очередь не на внешность и не на карьерный успех, а на их нетривиальные истории и оригинальные способы проживать жизнь. Героями фильма стали Борис Кудряшов, Маргарита Никулина, Антонина Медведева, Юрий Тарасов, Ирина Белышева, Виктор Сосновцев, Игорь Гавар.

Маргарите Никулиной больше 60 лет, и она работает моделью. Маргарита не красит волосы, не делает особых бьюти-процедур, только ходит в зал, чтобы поддержать форму: у модели тело всегда должно быть в тонусе. Все детство женщина комплексовала по поводу своей внешности из-за обидных комментариев матери — сейчас же она снимается для глянцевых обложек. Виктор Сосновцев уже разменял седьмой десяток, но его картины можно увидеть в московском модном молодежном клубе «Ровесник». Он – обманутый дольщик, поэтому ему приходится ютиться в маленькой, заваленной вещами квартире. Но Виктор не унывает: на досуге он мастерит поделки из глины, снимается для небольших рекламных роликов, а на Новый год подрабатывает Дедом Морозом.

Документальный сериал «Дедline» выйдет в Международный день пожилых людей
фото: пресс-служба кинокомпании «Первое кино»

Модель без комплексов Антонина Медведева, подиумный герой Борис Кудряшов, начавшая заниматься стендапом в 74 года Ирина Белышева, меломан и поклонник Серебряного века Юрий Тарасов, а также создатель модельного агентства, работающего исключительно с пожилыми людьми, Игорь Гавар - подобных историй много в сериале-портрете старшего поколения «Дедлайн». Каждая из них опровергает расхожие суждения о том, что не принято делать после 60 лет: нельзя быть красивым и заниматься сексом, нельзя создавать современное искусство, нельзя мечтать о новом браке и смешить людей на стендапах. Можно все — надо не бояться старости и продолжать удивляться жизни.

«Документальный сериал "Дедлайн" исследует тему счастливой и полной жизни в зрелом, преклонном возрасте, которая в обществе считается не то чтобы табуированной, однако обсуждается мало. Вокруг преклонного возраста витает множество стереотипов, которые проект тонко и талантливо подвергает сомнению. Для нас в онлайн-кинотеатре KION важно расширять горизонт тем и идей, с которыми мы выходим к зрителям, а также давать площадку для высказывания неординарным героям», — говорит генеральный директор МТС Медиа/Kion Игорь Мишин.

Документальный сериал «Дедline» выйдет в Международный день пожилых людей
фото: пресс-служба кинокомпании «Первое кино»

Евгений Григорьев выступил режиссером, креативным продюсером и автором концепции сериала. Режиссером-постановщиком числится Борис Никлавис, а продюсерами, помимо Мишина, — Ангелина Голикова и Ольга Ерофеева-Муравьева. За сценарий отвечают Екатерина Зенович и Екатерина Ляхницкая.
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Документальный сериал «Дедline» выйдет в Международный день пожилых людей фотографии
Документальный сериал «Дедline» выйдет в Международный день пожилых людей фотографии
Документальный сериал «Дедline» выйдет в Международный день пожилых людей фотографии
Документальный сериал «Дедline» выйдет в Международный день пожилых людей фотографии
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