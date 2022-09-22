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Леа Сейду вернется к Дэвиду Кроненбергу после работы над «Преступлениями будущего»

22 сентября
2022 год

Новости кино >>
22 сентября 2022

Леа Сейду, сыгравшая в «Преступлениях будущего» Дэвида Кроненберга, получила главную роль в его следующем фильме «Футляры» (The Shrouds), уверяет Deadline.

Леа Сейду вернется к Дэвиду Кроненбергу после работы над «Преступлениями будущего»
фото: кадр из фильма «Преступления будущего»

В картине также снимется Венсан Кассель. Съемки в Торонто намечены на весну 2023 года.

«Это не французский фильм. Для меня это очень личный проект. Люди, которые знают меня, поймут, что часть его автобиографична», — рассказал режиссер о своей будущей работе.

Читать рецензию «Преступления будущего»: Пилите, Кроненберг, пилите

По сюжету бизнесмен-новатор и скорбящий вдовец создаст устройство для связи с мертвыми внутри погребального савана.
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