Леа Сейду вернется к Дэвиду Кроненбергу после работы над «Преступлениями будущего»

Леа Сейду
, сыгравшая в «Преступлениях будущего
» Дэвида Кроненберга
, получила главную роль в его следующем фильме «Футляры» (The Shrouds), уверяет Deadline
.
фото: кадр из фильма «Преступления будущего»
В картине также снимется Венсан Кассель
. Съемки в Торонто намечены на весну 2023 года.
«Это не французский фильм. Для меня это очень личный проект. Люди, которые знают меня, поймут, что часть его автобиографична», —
рассказал режиссер о своей будущей работе.
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«Преступления будущего»: Пилите, Кроненберг, пилите
По сюжету бизнесмен-новатор и скорбящий вдовец создаст устройство для связи с мертвыми внутри погребального савана.
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