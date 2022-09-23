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Александр Цыпкин принял участие в деловой программе фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

23 сентября
2022 год

Новости кино >>
23 сентября 2022
В рамках деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит сейчас в Сочи, состоялась презентация индустриальных технологий стримингового сервиса viju. Ее провел директор по цифровым проектам компании Ярослав Шуваев при участии сценариста и писателя Александра Цыпкина, уточняет пресс-служба смотра.

Александр Цыпкин принял участие в деловой программе фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
фото: пресс-служба фестиваля

По словам Шуваева, «viju – первый в России стриминговый сервис, который предложил выбирать фильмы и сериалы по "киномам" — коротким наиболее ярким и показательным фрагментам из фильмов, специально подобранным нейросетью. Чем чаще пользователь взаимодействует с "киномами", тем лучше умный алгоритм рекомендаций понимает его предпочтения, а значит, он быстрее найдет фильм, который ему точно понравится».

Сервис предоставляет пользователям уникальную рекомендательную систему «Мой канал», призванную сделать их взаимодействие с лентой фильмов быстрым и легким. В этом разделе можно ставить лайки или дизлайки и откладывать фильмы, которые хочется посмотреть прямо сейчас или в другое удобное время.

Александр Цыпкин принял участие в деловой программе фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
фото: пресс-служба фестиваля


Александр Цыпкин выступил в роли «злобного зрителя» и засыпал Ярослава каверзными вопросами. Известного сценариста и писателя интересовало, в том числе, готов ли Ярослав продать свои уникальные технологии, каким он видит онлайн-кинотеатр будущего и что важнее: искусственный интеллект или человек.

Писатель отметил, что viju видится ему идеальной стриминговой платформой, которая все о нас знает: «Современные технологии оптимизировали огромное количество процессов. А тут нейросеть подбирает отрывки фильмов прямо под тебя. viju — как идеальная машина, которая все о нас знает. Сервис относительно новый, но, как я понял, старается брать не только премиальным контентом, но и своим искусственным интеллектом, с помощью которого постоянно взаимодействует с подписчиками». После этого он показал гостям презентации как составлять плейлист на viju. В частности, его «Беспринцыпный плейлист» можно увидеть здесь.
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