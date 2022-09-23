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В «Иллюзионе» отметят юбилей отечественного джаза

23 сентября
2022 год

Новости кино >>
23 сентября 2022

В «Иллюзионе» 1 и 2 октября пройдут показы кинопрограммы «Импровизации», посвященной юбилею отечественного джаза. Его история началась в Москве, где 1 октября 1922 года состоялся концерт «Первого в РСФСР эксцентрического оркестра — джаз-бенда», собранного музыкантом и поэтом Валентином Парнахом. Символично, что за роялем в тот день сидел Евгений Габрилович — будущий автор сценариев к фильмам «Мечта», «Два бойца» и «В огне брода нет». Концерт имел успех и повлиял на творчество Мейерхольда и Эйзенштейна, Маяковского и Булгакова. Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра.

В «Иллюзионе» отметят юбилей отечественного джаза
фото: пресс-служба кинотеатра «Иллюзион»

За этот век отношение к джазу в нашей стране неоднократно менялось. Он поднимал настроение советских бойцов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. В мирное время под звуки джаза совершались уникальные открытия советскими конструкторами и инженерами. Уходил в подполье и был под запретом после «пражских событий» 1968 года. Вновь возвращался в общественную жизнь в 1973 году, когда по инициативе председателя КГБ СССР Юрия Андропова в стране были открыты джазовые училища, вновь стали проводиться джазовые фестивали, а лучшие мастера этого жанра были взяты на работу в филармонии.

В рамках кинопрограммы «Импровизации» можно будет познакомиться с различными проявлениями джаза в нашем кино. От авангарда немого периода («Рейс мистера Ллойда» Дмитрия Бассалыго, «Голубой экспресс» Ильи Трауберга) и ранних звуковых фильмов («Весёлые ребята» Григория Александрова) до документальных лент разных лет («Город. Осень. Ритм» Вадима Гаузнера, «Диалоги» Николая Обуховича, «Джазист» Андрея Айрапетова) и игрового перестроечного кино («Оранжевый джаз» Александра Исупова). Показы будут сопровождаться живой музыкой, выступлениями историков джаза и киноведов.

В «Иллюзионе» отметят юбилей отечественного джаза
фото: кадр из фильма «Весёлые ребята»

Откроет программу показ «Весёлых ребят», в которых один из первых и самых известных советских джазменов и бенд-лидеров Леонид Утёсов сыграл роль пастуха-музыканта и исполнил ряд песен ставших народными хитами.
После показа джазовая вокалистка и ведущая авторского проекта Sound Dealer Ксения Кохан проведет лекцию, посвященную первому народному артисту на эстраде — Леониду Утёсову — певцу, руководителю оркестра, конферансье и актеру. Вы узнаете о том, как творчество Утесова повлияло на всю отечественную музыку и почему тренды, которые задавал музыкант в первой половине 20 века, актуальны и сегодня.

Далее будет показан «Оранжевый джаз», после чего состоится обсуждение фильма с киноведом Кириллом Горячком и режиссером Александром Исуповым. Картина, как и многие отечественные фильмы 90-ых, родилась в следствии авантюры и была снята непрофессионалами. Полный сумбура, веселого хаоса и атмосферы импровизации, фильм возвращает зрителей к тому, с чего когда-то начинался кинематограф — буффонада, феерия, балаган и аттракцион. До недавних пор считавшийся утерянным, в 2018 году он получил вторую жизнь, после того, как его авторская копия была обнаружена в Пермском кинофонде.

В «Иллюзионе» отметят юбилей отечественного джаза
фото: кадр из фильма «Оранжевый джаз»

2 октября в 15:00 джазовый обозреватель Михаил Митропольский прочитает лекцию о истории отечественного джаза. Он расскажет о сложностях, с которыми этому роду музыкального искусства пришлось столкнуться на пути своего становления и музыкантах, без которых его история была бы не полной. После встречи будут продемонстрированы документальные фильмы, запечатлевшие ярких представителей советской музыкальной эстрадной и джазовой сцены 70-ых и 80-ых годов, наполненные синкопами и духом экспериментаторства. Речь про ленты «Город. Осень. Ритм» и «Диалоги».

Программу продолжит демонстрация немого кино в сопровождении джазового пианиста Петра Костина: «Рейс мистера Ллойда» и «Голубой экспресс». Фильмы представит Кирилл Горячок. В 1920-е годы «эпоха джаза» накрыла страну большевиков. Новая музыка американских чернокожих была привлекательной и экзотичной, а в глазах художников-авангардистов выражала индустриальный динамизм нового времени. В немом советском кино джаз сопровождал многие авантюрные сюжеты, начиная с «Приключений мистера Веста» Льва Кулешова. Джаз-банды ассоциировались со всем новым, американским, в частности, с бурлескной комедией. Но на исходе 1920-х звук саксофона и труб все чаще изображался в негативном свете, как тлетворное влияние Запада. В «Рейсе мистера Ллойда» и «Голубом экспрессе» эта тенденция хорошо видна. Действие фильмов разворачивается в пути, время и история в них летят на бушующей скорости — на корабле и поезде. Иностранные толстосумы бесятся с жиру под музыку джаза, пока коммунисты собираются с силами, чтобы дать им отпор. Это малоизвестные, но безумно колоритные образцы позднего немого авангарда, в которых дух американской музыки воплотился вполне.

В «Иллюзионе» отметят юбилей отечественного джаза
фото: пресс-служба кинотеатра «Иллюзион»

Завершат программу показ «Джазиста» и Q&A с его режиссером Андреем Айрапетовым. Картина представляет собой документальную историю становления джаза в нашей стране, основанной на интервью, фрагментах концертных выступлений и видео-хронике, вырезках из печатных публикаций, обложках пластинок, архивных фотографиях, клипах и анимации из рисунков и артефактов эпохи. Фильм — подарок к 85-летию выдающегося музыканта, основателя джаз-рок-ансамбля «Арсенал», виртуозного саксофониста Алексея Семёновича Козлова.
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персоны
Андрей АйрапетовГригорий АлександровДмитрий БассалыгоЕвгений ГабриловичВадим ГаузнерАлександр ИсуповАлексей Козлов (II)Лев КулешовВладимир МаяковскийВсеволод МейерхольдМихаил МитропольскийНиколай ОбуховичВалентин ПарнахИлья ТраубергЛеонид УтёсовСергей Эйзенштейн
фильмы
В огне брода нетВесёлые ребятаГолубой экспрессГород. Осень. Ритм.Два бойцаДжазистДиалогиМечтаНеобычайные приключения мистера Веста в стране большевиковОранжевый джазРейс мистера Ллойда

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