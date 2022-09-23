В четвертом «Полицейском из Беверли-Хиллз» появится актерская команда из первой части

В четвертой части «Полицейского из Беверли-Хиллз
» компанию Эдди Мёрфи
составят его коллеги по оригиналу. Согласно THR
, Джадж Рейнхолд
вернется к роли детектива Уильяма «Билли» Роузвуда, Джон Эштон
вновь предстанет в качестве Джона Таггэрта, Пол Райзер
заявлен как Джеффри Фридман, а Бронсон Пинчот
продолжит смешить в образе Сержа.
Ранее к фильму присоединились Джозеф Гордон-Левитт
и Тейлор Пейдж
. За релиз «Полицейского из Беверли-Хиллз: Акселя Фоули» отвечает Netflix. Режиссерское кресло доверили дебютанту Марку Моллою, сценарий написал Уилл Билл, а продюсером выступит Джерри Брукхаймер
.
«Полицейский из Беверли-Хиллз» Мартина Бреста
вышел в 1984-м. Вторую часть часть снял Тони Скотт
спустя три года, а в 90-е состоялась премьера третьего фильма в постановке Джона Лэндиса
.
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«Полицейский из Беверли-Хиллз»
Оригинал повествует о разговорчивом всезнайке-полицейском Акселе Фоули из Детройта. Он начинает расследование убийства своего друга, и его действия становятся неудобными для полиции Беверли-Хиллз. Мёрфи за эту роль получил «Золотой глобус» как комедийный актер.
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