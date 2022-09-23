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В четвертом «Полицейском из Беверли-Хиллз» появится актерская команда из первой части

23 сентября
2022 год

Новости кино >>
23 сентября 2022
В четвертой части «Полицейского из Беверли-Хиллз» компанию Эдди Мёрфи составят его коллеги по оригиналу. Согласно THR, Джадж Рейнхолд вернется к роли детектива Уильяма «Билли» Роузвуда, Джон Эштон вновь предстанет в качестве Джона Таггэрта, Пол Райзер заявлен как Джеффри Фридман, а Бронсон Пинчот продолжит смешить в образе Сержа.


Ранее к фильму присоединились Джозеф Гордон-Левитт и Тейлор Пейдж. За релиз «Полицейского из Беверли-Хиллз: Акселя Фоули» отвечает Netflix. Режиссерское кресло доверили дебютанту Марку Моллою, сценарий написал Уилл Билл, а продюсером выступит Джерри Брукхаймер.

«Полицейский из Беверли-Хиллз» Мартина Бреста вышел в 1984-м. Вторую часть часть снял Тони Скотт спустя три года, а в 90-е состоялась премьера третьего фильма в постановке Джона Лэндиса.

Смотреть онлайн «Полицейский из Беверли-Хиллз»

Оригинал повествует о разговорчивом всезнайке-полицейском Акселе Фоули из Детройта. Он начинает расследование убийства своего друга, и его действия становятся неудобными для полиции Беверли-Хиллз. Мёрфи за эту роль получил «Золотой глобус» как комедийный актер.
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фотографии >>
В четвертом «Полицейском из Беверли-Хиллз» появится актерская команда из первой части фотографии
В четвертом «Полицейском из Беверли-Хиллз» появится актерская команда из первой части фотографии
В четвертом «Полицейском из Беверли-Хиллз» появится актерская команда из первой части фотографии
В четвертом «Полицейском из Беверли-Хиллз» появится актерская команда из первой части фотографии
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