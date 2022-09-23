Вики Крипс предстала в образе императрицы Сисси в дублированном трейлере исторической драмы «Корсаж»

В сети опубликован дублированный трейлер исторической драмы Мари Кройцер
«Корсаж
», демонстрирующей современный взгляд на переходный момент в жизни легендарной императрицы Елизаветы Австрийской, которую ласково называли Сисси. Фильм в российский прокат выпустит кинопрокатная компания Russian World Vision 20 октября.
Картина была представлена на Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд», где получила приз за лучшую женскую роль Вики Крипс
. Лента также недавно была выдвинута на соискание премии «Оскар» как претендент от Австрии.
Елизавета Баварская славилась своей красотой и задавала модные тенденции. Сисси была одержима своей внешностью, придерживалась строгой диеты, делала маски с сырой телятиной, занималась верховой ездой и ходила пешком для поддержания фигуры. Ее талия была всего 51 сантиметр. С возрастом императрица запретила себя фотографировать и на людях носила густую вуаль. Елизавета стала настоящей туристической достопримечательностью, своеобразной принцессой Дианой Австрии. Ее изображения и портреты повсюду, а ее жизнь часто становится предметом экранизации.
В «Корсаже» внимание сконцентрировано на взрослой Елизавете. Ей исполняется 40 — по меркам того времени императрица считается пожилой. Елизавета «затянута в корсет» общественного мнения, от нее ждут исполнения идеального образа, делая «корсет» все туже. Сисси, с одной стороны, стремится бунтовать против надоевших ей порядков, но с другой хочет исчезнуть, стать невидимой. Императрица понимает, что впереди ее ждет будущее из строгих церемониальных обязанностей, хотя никакой политической силы она не имеет. При этом она сохраняет жажду к знаниям, много путешествует, общаясь со старыми друзьями и любовниками в поисках цели своей юности. Для Елизаветы становится невозможным втиснуть себя в рамки заданных стандартов — она живет в тугом корсете самоограничения и общественного осуждения.
Компанию Крипс в картине составили Флориан Тайхтмайстер
, Аарон Фриш
, Жанна Вернер
, Колин Морган
, Финнеган Олдфилд
и Тамаш Лендьель
.
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