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Вики Крипс предстала в образе императрицы Сисси в дублированном трейлере исторической драмы «Корсаж»

23 сентября
2022 год

Новости кино >>
23 сентября 2022
В сети опубликован дублированный трейлер исторической драмы Мари Кройцер «Корсаж», демонстрирующей современный взгляд на переходный момент в жизни легендарной императрицы Елизаветы Австрийской, которую ласково называли Сисси. Фильм в российский прокат выпустит кинопрокатная компания Russian World Vision 20 октября.



Картина была представлена на Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд», где получила приз за лучшую женскую роль Вики Крипс. Лента также недавно была выдвинута на соискание премии «Оскар» как претендент от Австрии.

Елизавета Баварская славилась своей красотой и задавала модные тенденции. Сисси была одержима своей внешностью, придерживалась строгой диеты, делала маски с сырой телятиной, занималась верховой ездой и ходила пешком для поддержания фигуры. Ее талия была всего 51 сантиметр. С возрастом императрица запретила себя фотографировать и на людях носила густую вуаль. Елизавета стала настоящей туристической достопримечательностью, своеобразной принцессой Дианой Австрии. Ее изображения и портреты повсюду, а ее жизнь часто становится предметом экранизации.

Вики Крипс предстала в образе императрицы Сисси в дублированном трейлере исторической драмы «Корсаж»

В «Корсаже» внимание сконцентрировано на взрослой Елизавете. Ей исполняется 40 — по меркам того времени императрица считается пожилой. Елизавета «затянута в корсет» общественного мнения, от нее ждут исполнения идеального образа, делая «корсет» все туже. Сисси, с одной стороны, стремится бунтовать против надоевших ей порядков, но с другой хочет исчезнуть, стать невидимой. Императрица понимает, что впереди ее ждет будущее из строгих церемониальных обязанностей, хотя никакой политической силы она не имеет. При этом она сохраняет жажду к знаниям, много путешествует, общаясь со старыми друзьями и любовниками в поисках цели своей юности. Для Елизаветы становится невозможным втиснуть себя в рамки заданных стандартов — она живет в тугом корсете самоограничения и общественного осуждения.

Компанию Крипс в картине составили Флориан Тайхтмайстер, Аарон Фриш, Жанна Вернер, Колин Морган, Финнеган Олдфилд и Тамаш Лендьель.
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