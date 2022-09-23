В шести российских городах пройдут спецпоказы «Голиафа» с Дмитрием Чеботарёвым и Александром Ревенко

С 25 сентября в шести крупнейших российских городах состоятся спецпоказы фильма Адильхана Ержанова
«Голиаф
» – единственной российской картины, участвовавшей в 79-м Венецианском кинофестивале и получившей приз кинокритиков Premio bisato d'oro 2022 за лучшую актерскую игру, приз вручили Берику Айтжанову
и Данияру Алшинову
. В картине также сыграли Дмитрий Чеботарёв
и Александра Ревенко
, уточняет пресс-служба организаторов специальных показов.
Московская премьера картины, выходящей в прокат 29 сентября, пройдет 25 сентября в «Художественном», билеты на первый зрительский показ можно приобрести на сайте
кинотеатра. В тот же день ленту посмотрят жители Иркутска в «КиноДжеме». 26 сентября фильм представят публике в Санкт-Петербургском «Лендоке», Ярославском кинозале «Киномакс Аура» и Брянском «Аэропарке», 27 сентября — в Новосибирской «Победе», 28 сентября — на «Ленфильме» с участием редактора журнала «Сеанс» Василия Степанова, а 29 сентября — в столичном «Октябре» в рамках проекта Каро.Арт, после чего пройдет обсуждение с Адильханом Ержановым и Александрой Ревенко.
В «Голиафе» сюжет разворачивается в постоянном месте действия всех фильмов Ержанова — вымышленном казахстанском поселке Каратас, который давно живет под властью криминального авторитета Пошаева (Алшинов). Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него. Так происходит с женой бедняка Арзу (Айтжанов), которая трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева. Начальнику охраны (Чеботарев) велено присматривать за Арзу, но тот, кажется, слишком разбит горем, чтобы помышлять о мести.
Картина отсылает не только к библейской притче о Давиде и Голиафе, но и к трактату Никколо Макиавелли «Государь». Цитаты из итальянского философа и политика, прославившегося своим циничным прагматизмом и хитростью, использованы в эпиграфе и эпилоге фильма. Гроза Каратаса Пошаев почти буквально воспроизводит макиавеллиевские рассуждения о том, что властитель должен быть смелым, как лев, и хитрым, как лиса. Уверенный, что порядок можно поддерживать только силой оружия, а демократические институты американского и европейского образца – лишь лицемерная декорация, Пошаев, если и читал Макиавелли, то невнимательно. Иначе мог бы предвидеть, что кажущийся незыблемым баланс сил порой меняется в мгновение ока: «Я учил государей становиться тиранами, а их подданных – избавляться от них».
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