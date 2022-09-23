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Не стало режиссера «Вечного зова» и «Двух судеб» Владимира Краснопольского

23 сентября
2022 год

Новости кино >>
23 сентября 2022

Не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, советского и российского режиссера и сценариста Владимира Краснопольского. Ему было 89 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Не стало режиссера «Вечного зова» и «Двух судеб» Владимира Краснопольского
фото: mk.ru

«На 90-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов "Знак Почета", "Ордена Почета", "За заслуги перед Отечеством" (IV и III степени), режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского. Владимир Краснопольский окончил историко-филологический факультет Уральского университета, режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Ильи Копалина). С 1962 года – режиссер-постановщик Свердловской киностудии; с 1964 года – режиссер-постановщик киностудии "Мосфильм". Приносим соболезнования родным и близким Владимира Аркадьевича», — говорится в сообщении.

Владимир Аркадьевич родился в Свердловске 14 июня 1933-го. Начиная с документальной короткометражки «Тени на тротуарах», сделанной в качестве курсовой, все режиссерские и сценарные работы Краснопольского выполнены совместно с Валерием Усковым, троюродным братом, исключение составляет сюжет, в 1968-м снятый для киножурнала «Фитиль». За более чем 50 лет дуэт снял 40 фильмов и сериалов, среди которых «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таёжный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве», «Ночные забавы», «Воровка», «Ермак», «Нина. Расплата за любовь», «Сыщики», «Две судьбы», «Провинциалы», «Подари мне жизнь», «Сыщик без лицензии», «Под небом Вероны», «Паутина», «Капкан», «Ермоловы», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Женить миллионера!», «На солнечной стороне улицы», «Манна небесная», «Дело следователя Никитина», «Санта Лючия», «Любовь — не картошка», «Всем всего хорошего», «Дом с лилиями», «Смешная жизнь», «Выйти замуж за Пушкина» и «Экспроприатор».
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Не стало режиссера «Вечного зова» и «Двух судеб» Владимира Краснопольского фотографии
Не стало режиссера «Вечного зова» и «Двух судеб» Владимира Краснопольского фотографии
Не стало режиссера «Вечного зова» и «Двух судеб» Владимира Краснопольского фотографии
Не стало режиссера «Вечного зова» и «Двух судеб» Владимира Краснопольского фотографии
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