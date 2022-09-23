Не стало режиссера «Вечного зова» и «Двух судеб» Владимира Краснопольского

Не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, советского и российского режиссера и сценариста Владимира Краснопольского
. Ему было 89 лет. Об этом сообщается на сайте
Союза кинематографистов России.
«На 90-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов "Знак Почета", "Ордена Почета", "За заслуги перед Отечеством" (IV и III степени), режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского. Владимир Краснопольский окончил историко-филологический факультет Уральского университета, режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Ильи Копалина). С 1962 года – режиссер-постановщик Свердловской киностудии; с 1964 года – режиссер-постановщик киностудии "Мосфильм". Приносим соболезнования родным и близким Владимира Аркадьевича», —
говорится в сообщении.
Владимир Аркадьевич родился в Свердловске 14 июня 1933-го. Начиная с документальной короткометражки «Тени на тротуарах», сделанной в качестве курсовой, все режиссерские и сценарные работы Краснопольского выполнены совместно с Валерием Усковым
, троюродным братом, исключение составляет сюжет, в 1968-м снятый для киножурнала «Фитиль
». За более чем 50 лет дуэт снял 40 фильмов и сериалов, среди которых «Тени исчезают в полдень
», «Вечный зов
», «Таёжный десант
», «Стюардесса
», «Времена года
», «Неподсуден
», «Отец и сын
», «Соучастие в убийстве
», «Ночные забавы
», «Воровка
», «Ермак
», «Нина. Расплата за любовь
», «Сыщики
», «Две судьбы
», «Провинциалы
», «Подари мне жизнь
», «Сыщик без лицензии
», «Под небом Вероны
», «Паутина
», «Капкан
», «Ермоловы
», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время
», «Женить миллионера!
», «На солнечной стороне улицы
», «Манна небесная
», «Дело следователя Никитина
», «Санта Лючия
», «Любовь — не картошка
», «Всем всего хорошего
», «Дом с лилиями
», «Смешная жизнь
», «Выйти замуж за Пушкина
» и «Экспроприатор
».
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