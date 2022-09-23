Данила Козловский стал героем «Нового сезона»

В Сочи завершился первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Попечительский совет вручил награду с формулировкой «Открытие смотра» режиссеру Ивану Соснину за роуд-муви «Далекие близкие». Исполнитель главной роли Евгений Сытый, которого не стало в этом году, был посмертно отмечен специальным призом попечительского совета.
фото: "Далекие близкие" / Фото со съемочной площадки
В этом году председателем попечительского совета стал генеральный продюсер и сооснователь START Эдуард Илоян. Компанию ему составили продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов, заместитель генерального директора по контенту ИВИ Иван Гринин, заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, генеральный директор KION Игорь Мишин и директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюса и финтеха Ольга Филипук.
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