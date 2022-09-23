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Данила Козловский стал героем «Нового сезона»

23 сентября
2022 год

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23 сентября 2022

В Сочи завершился первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Попечительский совет вручил награду с формулировкой «Открытие смотра» режиссеру Ивану Соснину за роуд-муви «Далекие близкие». Исполнитель главной роли Евгений Сытый, которого не стало в этом году, был посмертно отмечен специальным призом попечительского совета.

Данила Козловский стал героем «Нового сезона»
фото: "Далекие близкие" / Фото со съемочной площадки

Остальных победителей определили зрители с помощью интернет-голосования. Лучшим сериалом стал проект Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать». В этой категории в тройку лидеров вошли мистический процедурал Клима Козинского «13 клиническая» и драма Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Черная весна». Среди полнометражных картин победу одержал «Экспресс» Руслана Братова, конкуренцию которому составили «Далекие Близкие» и «Мать моего сына».

Героем «Нового сезона» признали Данилу Козловского за главную роль в «13 клинической», в тройку лучших также попали Степан Девонин («Алиса не может ждать») и Глеб Калюжный («Черная весна»). Среди актрис приза удостоилась Лиза Ищенко («Алиса не может ждать»), которая обошла Марьяну Спивак («Мать моего сына») и Паулину Андрееву («13 клиническая»).

В этом году председателем попечительского совета стал генеральный продюсер и сооснователь START Эдуард Илоян. Компанию ему составили продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов, заместитель генерального директора по контенту ИВИ Иван Гринин, заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, генеральный директор KION Игорь Мишин и директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюса и финтеха Ольга Филипук.
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Новый сезон 2022
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Паулина АндрееваРуслан БратовГавриил ГордеевСтепан ДевонинЭдуард ИлоянЕлизавета ИщенкоГлеб КалюжныйМакар КожуховКлим КозинскийДанила КозловскийЛюбовь ЛьвоваНаталия МещаниноваИгорь МишинИван СоснинМарьяна СпивакЕвгений СытыйСергей ТарамаевОльга Филипук
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